Geçen yıldan kar görüntüsü paylaşıp "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var." diyerek bugünü yorumlayan Ökten, "Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir." diye konuştu.