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Bu İller Dikkat! 5 Atom Bombası Gücünde Geliyor!

Türkiye'ye kar müjdesi

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün hava durumu raporunda 21 şehri uyardı. Öte yandan Türkiye'nin beklediği kar yağışıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. '5 atom bombası gücünde' bir hava geliyor! İstanbul ve Ankara'ya güzel haber verildi. İşte olası kar yağışıyla ilgili güncel açıklamalar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün hava durumu raporunda 21 şehri uyardı. Öte yandan Türkiye'nin beklediği kar yağışıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. '5 atom bombası gücünde' bir hava geliyor! İstanbul ve Ankara'ya güzel haber verildi. İşte olası kar yağışıyla ilgili güncel açıklamalar...

  2. Bir süredir kurak geçen günlerin ardından yağmur ve kar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 21 şehre uyarıda bulundu. 5 günlük yurt geneli hava tablosunda beklenen yağışlar gözle görüldü. Öte yandan uzman Türkiye'yi ilgilendiren kar haritası paylaşıp açıklamalar yaptı. İstanbul, Ankara'ya güzel haberler verdi. Türkiye sonunda beklediği kara kavuşuyor!

    Bir süredir kurak geçen günlerin ardından yağmur ve kar yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 21 şehre uyarıda bulundu. 5 günlük yurt geneli hava tablosunda beklenen yağışlar gözle görüldü. Öte yandan uzman Türkiye'yi ilgilendiren kar haritası paylaşıp açıklamalar yaptı. İstanbul, Ankara'ya güzel haberler verdi. Türkiye sonunda beklediği kara kavuşuyor!

  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

  4. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı beklendiğini duyurup ayrıntıları paylaştı. Ökten "10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor..." dedi.

    Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı beklendiğini duyurup ayrıntıları paylaştı. Ökten "10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor..." dedi.

  5. Geçen yıldan kar görüntüsü paylaşıp "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var." diyerek bugünü yorumlayan Ökten, "Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir." diye konuştu.

    Geçen yıldan kar görüntüsü paylaşıp "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var." diyerek bugünü yorumlayan Ökten, "Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir." diye konuştu.

  6. Ökten, "İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı" ifadesini kullandı.

    Ökten, "İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı" ifadesini kullandı.