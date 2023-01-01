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Bilim İnsanları Şaşkın: Üç Denemede Çözdüler

Karıncaların gizli yeteneği keşfedildi

  1. Bilim insanları önemli bir keşfe imza atarak karınca mucizesini ortaya çıkardı. Farelerden alınan idrar örneklerine maruz bırakılan karıncalar 3 denemede farkı anladı! Bilim insanları, 'Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık' açıklaması yaptı. Karıncalar sayesinde hastalık erken teşhis edilebilir.

    Bilim insanları önemli bir keşfe imza atarak karınca mucizesini ortaya çıkardı. Farelerden alınan idrar örneklerine maruz bırakılan karıncalar 3 denemede farkı anladı! Bilim insanları, 'Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık' açıklaması yaptı. Karıncalar sayesinde hastalık erken teşhis edilebilir.

  2. Fransız bilim insanları, karıncaların insanların idrarındaki kanser kokusunu algılayabildiğini keşfetti. Daha önce, birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bulunmuştu ancak uzmanlar ilk kez karıncaların bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

    Fransız bilim insanları, karıncaların insanların idrarındaki kanser kokusunu algılayabildiğini keşfetti. Daha önce, birkaç kanser türünün idrar kokusunu değiştirdiği bulunmuştu ancak uzmanlar ilk kez karıncaların bu yeteneğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.

  3. Fransa?nın başkenti Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Prof. Dr. Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir." dedi.

    Fransa?nın başkenti Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Prof. Dr. Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir." dedi.

  4. Profesör, "Ayrıca karıncaların eğitilmesi kolay, oldukça hızlı öğreniyorlar ve onları barındırmak pahalı değil." diye konuştu. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktı.

    Profesör, "Ayrıca karıncaların eğitilmesi kolay, oldukça hızlı öğreniyorlar ve onları barındırmak pahalı değil." diye konuştu. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktı.

  5. Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümör taşıyan farelerin idrar kokusu arasındaki farkı anlayabildi.

    Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümör taşıyan farelerin idrar kokusu arasındaki farkı anlayabildi.

  6. Çalışmanın yazarları, karıncaların idrardan kanseri tespit edebilmesinin nedenini, bu hayvanların çok hassas bir koku alma sistemine sahip olmaları olarak açıkladı.

    Çalışmanın yazarları, karıncaların idrardan kanseri tespit edebilmesinin nedenini, bu hayvanların çok hassas bir koku alma sistemine sahip olmaları olarak açıkladı.

  7. Prof. Dr. d'Ettorre, "Karıncaları, kanseri koklayabilmeleri için bir ödülle ilişkilendirilen çağrışımsal öğrenme yöntemi ile eğittik. Karıncaların, sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık.? dedi.

    Prof. Dr. d'Ettorre, "Karıncaları, kanseri koklayabilmeleri için bir ödülle ilişkilendirilen çağrışımsal öğrenme yöntemi ile eğittik. Karıncaların, sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık.? dedi.

  8. Diğer taraftan araştırmacılar, sonraki deneylerini insan idrarı kullanarak gerçekleştireceklerini açıkladı. Önceki araştırmalar, köpeklerin de bu şekilde eğitildikten sonra kanseri idrar kokusundan tespit edebildiğini göstermişti.

    Diğer taraftan araştırmacılar, sonraki deneylerini insan idrarı kullanarak gerçekleştireceklerini açıkladı. Önceki araştırmalar, köpeklerin de bu şekilde eğitildikten sonra kanseri idrar kokusundan tespit edebildiğini göstermişti.