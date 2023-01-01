İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sinin Şimdiki Hali!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si kendisine hayran bırakıyor
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Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ayşe karakteri ile tanınan Şebnem Ceceli, diziden sonra bir daha ekranda hiç görülmemişti.
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1998 yılında dünyaya gelen Ceceli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Ayla Algan'dan da oyunculuk eğitimi aldı.
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Kendisini dil konusunda geliştiren Ceceli, iyi derecede İspanyolca ve ileri derecede İngilizce biliyor.
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Ceceli aynı zamanda yüzme, sörf, pilates ve yoga yapıyor.
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İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin şimdiki hali!
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