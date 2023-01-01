İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sinin Şimdiki Hali!

Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
Soylu tarih verdi...O tarihte bir tek terörist kalmayacak!
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Bakanı Özer: Bugün imam hatip lisesi mezunu cumhurbaşkanımız var
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Kadro' arefesinde CHP'li Adana Büyükşehir belediyesinde personel kıyımı
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
'Size ait bilgiler herhangi bir şekilde elde edilip ifşa ediliyorsa suçtur'
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı
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MEB, ihtiyaç duyulan her hastaneye 'hastane sınıfı' kuracak
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Çevik kuvvet polisi miras için annesini, yengesini ve iki abisini katletti
Engelli çocuğun otobüs kartında 'engelli' yerine 'özel' yazılması kararı
Engelli çocuğun otobüs kartında 'engelli' yerine 'özel' yazılması kararı
Meclis dışı adayların zorlu maratonu... Önce 100 bin imza için yarışacaklar
Meclis dışı adayların zorlu maratonu... Önce 100 bin imza için yarışacaklar
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AK Parti seçim karargahını hazırlıyor
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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
Dördüncü ittifak kuruluyor! İşte yer alacak partiler
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Bakan Soylu: Tekrar söylüyorum, ayaklarını kırın
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması
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Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
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Sürücüler dikkat! MTV ödemelerinde süre doluyor
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
Teklif Meclis'te: Faizler silinecek, borçlara 48 ay taksit
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18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
İşten çıkarma dalgası yayılıyor: İki sektör daha katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
'Cezaevinin kanalizasyon suları ekili arazilere zarar veriyor' iddiasına açıklama
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
3 bin özel okul kapanabilir: 30 bin öğretmen işsiz kalabilir
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
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Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi TBMM'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması
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Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
EYT düzenlemesi pazartesi günü Meclis'e sunulacak
ÖSYM 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleyecek
ÖSYM 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı' düzenleyecek
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor

İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'sinin Şimdiki Hali!

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si kendisine hayran bırakıyor

  1. Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ayşe karakteri ile tanınan Şebnem Ceceli, diziden sonra bir daha ekranda hiç görülmemişti.

    Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Ayşe karakteri ile tanınan Şebnem Ceceli, diziden sonra bir daha ekranda hiç görülmemişti.

  2. 1998 yılında dünyaya gelen Ceceli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Ayla Algan'dan da oyunculuk eğitimi aldı.

    1998 yılında dünyaya gelen Ceceli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Ayla Algan'dan da oyunculuk eğitimi aldı.

  3. Kendisini dil konusunda geliştiren Ceceli, iyi derecede İspanyolca ve ileri derecede İngilizce biliyor.

    Kendisini dil konusunda geliştiren Ceceli, iyi derecede İspanyolca ve ileri derecede İngilizce biliyor.

  4. Ceceli aynı zamanda yüzme, sörf, pilates ve yoga yapıyor.

    Ceceli aynı zamanda yüzme, sörf, pilates ve yoga yapıyor.

  5. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin şimdiki hali!

    İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin şimdiki hali!