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Türkiye'nin İnsansız Kara Aracı Sahada!

Türkiye'nin insansız kara aracı sahada!

  1. HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

    HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

  2. Türk savunma sanayisi bünyesinde alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

    Türk savunma sanayisi bünyesinde alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

  3. Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.

    Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.

  4. Bu testle, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de ilk kez bir insansız kara aracıyla kullanılmış oldu.

    Bu testle, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de ilk kez bir insansız kara aracıyla kullanılmış oldu.

  5. "Kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, İHA'larda edinilen tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlı olduklarını söyledi. İnsansız kara araçlarında birçok Türk savunma sanayisi şirketinin gerçekten başarılı çalışmalara imza attıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazı ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin hizmetinde kullanılırken, bazılarına da yeni kabiliyetler kazandırma çalışmaları sürüyor. İnsansız kara araçlarımız bir yandan yeni silahlarını kuşanmaya da devam ediyor. 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen Kapgan İnsansız Kara Aracı'mız da sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor. Projede emeği geçen bütün firmalarımızı tebrik ediyor, bu alanda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum."

    "Kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, İHA'larda edinilen tecrübe ve dünya çapındaki başarıyı diğer insansız sistemlerde de edinmekte kararlı olduklarını söyledi. İnsansız kara araçlarında birçok Türk savunma sanayisi şirketinin gerçekten başarılı çalışmalara imza attıklarına işaret eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazı ürünlerimiz güvenlik güçlerimizin hizmetinde kullanılırken, bazılarına da yeni kabiliyetler kazandırma çalışmaları sürüyor. İnsansız kara araçlarımız bir yandan yeni silahlarını kuşanmaya da devam ediyor. 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle ilk atış testlerini başarıyla geçen Kapgan İnsansız Kara Aracı'mız da sahada görev yapan kardeşlerinin yanına gitmek için sabırsızlanıyor. Projede emeği geçen bütün firmalarımızı tebrik ediyor, bu alanda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum."

  6. "O bir akıllı robot" HAVELSAN Robotik ve Otonom Sistemler Proje Müdürü Veysel Ataoğlu da SAHA Expo'da geçen yıl yaptıkları sunumun ardından Kapgan'ın test programına alındığını söyledi. <br> Platform üreticisiyle ilk olarak gövde performans testleri yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, belli bir noktaya geldikten sonra araç üzerinde ne tip faydalı yükler kullanılabileceğiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

    "O bir akıllı robot" HAVELSAN Robotik ve Otonom Sistemler Proje Müdürü Veysel Ataoğlu da SAHA Expo'da geçen yıl yaptıkları sunumun ardından Kapgan'ın test programına alındığını söyledi.
    Platform üreticisiyle ilk olarak gövde performans testleri yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, belli bir noktaya geldikten sonra araç üzerinde ne tip faydalı yükler kullanılabileceğiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

  7. HAVELSAN olarak farklı tip platformlarla yaptıkları çalışmaları Kapgan'a entegre etme noktasında da belli aşamalara geldiklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:<br> "Dijital birlik noktasında çalışmalarımız var. HAVELSAN, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Dijital birlik sürü algoritmaları, bir diğer insansız kara aracımız Barkan, insansız hava aracımız Baha, insansız deniz aracımız Sancar'la birlikte Kapgan'ın oluşturduğu kümelenmeyle yeni muharebe alanında farklı nasıl konseptler oluşturabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. HAVELSAN özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."

    HAVELSAN olarak farklı tip platformlarla yaptıkları çalışmaları Kapgan'a entegre etme noktasında da belli aşamalara geldiklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:
    "Dijital birlik noktasında çalışmalarımız var. HAVELSAN, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Dijital birlik sürü algoritmaları, bir diğer insansız kara aracımız Barkan, insansız hava aracımız Baha, insansız deniz aracımız Sancar'la birlikte Kapgan'ın oluşturduğu kümelenmeyle yeni muharebe alanında farklı nasıl konseptler oluşturabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. HAVELSAN özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."

  8. Veysel Ataoğlu, gövde performans testleri sürerken belli bir noktadan sonra silah mukavemet, geri tepme, bunların gövdeye etkisini görmek için atış testlerine başladıklarını bildirdi.

    Veysel Ataoğlu, gövde performans testleri sürerken belli bir noktadan sonra silah mukavemet, geri tepme, bunların gövdeye etkisini görmek için atış testlerine başladıklarını bildirdi.

  9. Farklı tip silahları boyut boyut deneyeceklerini ve çalışmalara Unirobotics ile birlikte 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle başladıklarını belirten Ataoğlu, "Bu silahlar da yaklaşık 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Bu noktada da aslında bir ilk olmuş oldu. Envantere giren silahı ilk defa bir insansız kara aracı üzerinde test ettik. Başarılı sonuçlar aldık bu atışlardan sonra. Gece atışından sonra gündüz atışlarını yaptık. Ayrıca silahlı şekilde sahadaki performansına bakıyoruz." dedi.

    Farklı tip silahları boyut boyut deneyeceklerini ve çalışmalara Unirobotics ile birlikte 12,7 milimetre ağır makineli tüfekle başladıklarını belirten Ataoğlu, "Bu silahlar da yaklaşık 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Bu noktada da aslında bir ilk olmuş oldu. Envantere giren silahı ilk defa bir insansız kara aracı üzerinde test ettik. Başarılı sonuçlar aldık bu atışlardan sonra. Gece atışından sonra gündüz atışlarını yaptık. Ayrıca silahlı şekilde sahadaki performansına bakıyoruz." dedi.

  10. Aracın 5 kilometre olan haberleşme alanını, üzerinden kalkacak dronla, daha da artırma noktasında çalışma yaptıklarını ifade eden Ataoğlu, otonom kabiliyeti, sürü algoritmaları, farklı tip fırsat sinyalleri, GPS kaybında görsel navigasyon gibi konularda da faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

    Aracın 5 kilometre olan haberleşme alanını, üzerinden kalkacak dronla, daha da artırma noktasında çalışma yaptıklarını ifade eden Ataoğlu, otonom kabiliyeti, sürü algoritmaları, farklı tip fırsat sinyalleri, GPS kaybında görsel navigasyon gibi konularda da faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

  11. Kapgan projesinin seyrine ilişkin bilgiler veren Ataoğlu, şunları kaydetti:<br> "Ocak ayına kadar gövde testleri yaptık. Ocaktan sonra silah atış testleri ve aynı anda da farklı tip yazılım kabiliyetleri test sürecine girmiş bulunmaktayız. Hedefimiz bu yılın ilk yarısı itibarıyla aracı kuvvetin kullanabileceği bir konsepte getirip, kuvvetle birlikte aracı test etmek istiyoruz. Bu noktada da belli başlı girişimlerimiz var. Kısa bir süre içerisinde sahada daha aktif bir şekilde görebileceksiniz aracımızı."

    Kapgan projesinin seyrine ilişkin bilgiler veren Ataoğlu, şunları kaydetti:
    "Ocak ayına kadar gövde testleri yaptık. Ocaktan sonra silah atış testleri ve aynı anda da farklı tip yazılım kabiliyetleri test sürecine girmiş bulunmaktayız. Hedefimiz bu yılın ilk yarısı itibarıyla aracı kuvvetin kullanabileceği bir konsepte getirip, kuvvetle birlikte aracı test etmek istiyoruz. Bu noktada da belli başlı girişimlerimiz var. Kısa bir süre içerisinde sahada daha aktif bir şekilde görebileceksiniz aracımızı."

  12. Veysel Ataoğlu, ihracat konusundaki çalışmalarının da SAHA Expo'da başladığını ve sonrasında yaptıkları görüşmeler doğrultusunda aracın farklı ülkelere testlere gönderilebileceğini bildirdi. <br> Aracın yurt dışı tanıtım faaliyetlerine de öncelik verdiklerini anlatan Ataoğlu, şöyle konuştu: <br> "Önümüzdeki ay içerisinde yurt dışında bir ülkede aracımızı sergilemeyi planlıyoruz. Sadece bu aracı da değil dijital birlik konseptini orada sergileyeceğiz. Bu şekilde bu aracımızla da yurt dışına bir şekilde açılmış olacağız ve faaliyetlerimiz daha hızlı devam edecek."

    Veysel Ataoğlu, ihracat konusundaki çalışmalarının da SAHA Expo'da başladığını ve sonrasında yaptıkları görüşmeler doğrultusunda aracın farklı ülkelere testlere gönderilebileceğini bildirdi.
    Aracın yurt dışı tanıtım faaliyetlerine de öncelik verdiklerini anlatan Ataoğlu, şöyle konuştu:
    "Önümüzdeki ay içerisinde yurt dışında bir ülkede aracımızı sergilemeyi planlıyoruz. Sadece bu aracı da değil dijital birlik konseptini orada sergileyeceğiz. Bu şekilde bu aracımızla da yurt dışına bir şekilde açılmış olacağız ve faaliyetlerimiz daha hızlı devam edecek."