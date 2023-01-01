Türkiye'nin insansız kara aracı sahada!

HAVELSAN olarak farklı tip platformlarla yaptıkları çalışmaları Kapgan'a entegre etme noktasında da belli aşamalara geldiklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Dijital birlik noktasında çalışmalarımız var. HAVELSAN, Türkiye'de dijital birliğe öncülük eden bir firma ve Kapgan da bu dijital birliğin yeni üyesi. Dijital birlik sürü algoritmaları, bir diğer insansız kara aracımız Barkan, insansız hava aracımız Baha, insansız deniz aracımız Sancar'la birlikte Kapgan'ın oluşturduğu kümelenmeyle yeni muharebe alanında farklı nasıl konseptler oluşturabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. HAVELSAN özellikle yazılım noktasında öne çıkıyor. Her zaman dediğimiz gibi biz bir platform üreticisi değiliz. Biz bunun akıl tarafındayız ve Kapgan da bir araç değil bir akıllı robot aslında."