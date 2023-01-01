İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef Radar'da
Konut sektörü mercek altında: 80 bin mükellef Radar'da
Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok
Çip krizi bitti ama aracı getirecek şoför yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aile yardımı görüşü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aile yardımı görüşü
Yasa teklifi Meclis'e geliyor: EYT'liler için 10 adım
Yasa teklifi Meclis'e geliyor: EYT'liler için 10 adım
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'te
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis'te
Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Memurlar, Bağ-Kur'lular ve işçiler emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, altılı masanın adayı için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
'Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur'
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?

İstanbul'da Hava Kirliliğinin En Yüksek Olduğu İlçeler

İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene yüzde 9 arttı. Hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe oldu.

  1. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.

    İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.

  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü.

  3. 2022'41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

    2022'41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

  4. Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu.

    Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu.

  5. Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.

    Burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti.

  6. Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

    Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1 olurken, partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

  7. İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

    İstanbul'da hava kirlilik oranı, 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldı. Geçen yıl, 2021'e oranla hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyonlar arasında ilk sırada yüzde 99,9 değişimle Kumköy yer aldı. Kumköy'ü sırasıyla yüzde 57,5 ile Göztepe, yüzde 49,1 ile Çatladıkapı, yüzde 36,5 ile Selimiye, yüzde 36,4 ile Sancaktepe istasyonları takip etti.

  8. Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

    Aynı dönemde ortalama hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyon yüzde 40 değişimle Kandilli 1 oldu. Kandilli'yi yüzde 19,7 ile Başakşehir, yüzde 14,5 ile Sarıyer, yüzde 13,5 ile Bağcılar, yüzde 12 ile Yenibosna istasyonları izledi.

  9. İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu:

    İstanbul'da bulunan istasyonların hava kirliliği (PM10) ortalaması şu şekilde oldu: