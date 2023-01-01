Sağlık Bakanlığı 2. Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak, Tarih Belli Oldu Mu?
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu ve başvuru tarihleri sorgulanıyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımına ilişkin ayrıntılar sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlık ilk etapta 15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamasını tamamladı. Gözler şimdi yapılacak 2. personel alımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?
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SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. 15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.
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İLK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
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Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle: