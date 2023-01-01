İşaret Parmağı Uzun Olanlar Dikkat!

Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor."