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İşaret Parmağı Uzun Olanlar Dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...

  1. Teknolojinin az geliştiği dönemlerde hastalıkların dışa vurumu vücutta ki bazı değişiklerin meydana gelmesiyle anlaşılıyordu. Bu uyarılardan birinin de kalp hastalıkları hakkında verildiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "işaret parmağı uzun olanların dikkat etmesi gerektiğini" söyledi. İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...

    Teknolojinin az geliştiği dönemlerde hastalıkların dışa vurumu vücutta ki bazı değişiklerin meydana gelmesiyle anlaşılıyordu. Bu uyarılardan birinin de kalp hastalıkları hakkında verildiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "işaret parmağı uzun olanların dikkat etmesi gerektiğini" söyledi. İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...

  2. Eski dönemlerde hastane algısı ve teknoloji yapısının günümüz kadar aktif olmadığına değinen Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, tomografisi, ekg, ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılamadığı hastaların yüz, kulak, parmak ve saçlarındaki değişimlere bakılarak kalp hastalıklarının tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.

    Eski dönemlerde hastane algısı ve teknoloji yapısının günümüz kadar aktif olmadığına değinen Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, tomografisi, ekg, ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılamadığı hastaların yüz, kulak, parmak ve saçlarındaki değişimlere bakılarak kalp hastalıklarının tespit edilmeye çalışıldığını söyledi.

  3. Krizin erken belirtilerini sıralayan Boztosun, "Kulak memesinde kırışıklık (Frank), göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması ve başın tepe noktasında görülen saç dökülmesi" olduğunu belirtti.

    Krizin erken belirtilerini sıralayan Boztosun, "Kulak memesinde kırışıklık (Frank), göbek çevresi büyüklüğü, işaret parmağının yüzük parmağından uzun olması ve başın tepe noktasında görülen saç dökülmesi" olduğunu belirtti.

  4. KULAK ÇİZGİSİ ERKEN BELİRTİ Eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini aktaran Prof. Dr. Boztosun, şunları kaydetti;

    KULAK ÇİZGİSİ ERKEN BELİRTİ Eskiden koroner arter hastalığının vücuttaki değişimlerle takip edildiğini aktaran Prof. Dr. Boztosun, şunları kaydetti;

  5. "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek kabul ediliyordu. Bu çizgi her iki kulakta da bulunuyorsa riskin daha yüksek olduğu düşünülüyordu.

    "Kulak memesinde çizgi olanlarda kalp damar hastalığı ve felç geçirme olasılığı yüksek kabul ediliyordu. Bu çizgi her iki kulakta da bulunuyorsa riskin daha yüksek olduğu düşünülüyordu.

  6. İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu.

    İşaret parmağı yüzük parmağından uzun, göbek çevresi büyük, göz kapaklarında ve çevresinde oluşan yağ birikintisi ve başın tepe noktasındaki saç dökülmesi, belirti olarak sayılıyordu.

  7. Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor."

    Ayrıca otururken dizlerini kırmadan ayak baş parmağına değemeyen insanlarda da kalp damar hastalıkları daha çok görülürmüş. Günümüzde artan teknolojiyle 15 saniyede yapılan kalp tomografisi (BT anjiyo) sayesinde daha hızlı ve kesin sonuçlar alabiliyoruz. Teşhisin hızlı ve kesin olması tedaviyi de başarılı kılıyor."

  8. Genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini aktaran Prof. Dr. Boztosun, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumanın anahtarı olduğunu söyledi.

    Genetik yatkınlığın haricinde tütün ürünleri, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon ve kolestrolun kalp ve damar hastalığı riskini yükselttiğini aktaran Prof. Dr. Boztosun, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumanın anahtarı olduğunu söyledi.