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Favori Dizisini İlk Kez Açıkladı!

"Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan, bir öğrencinin "Favori diziniz hangisi?" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Önceden Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Başkan Erdoğan'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bilecik'in Vezirhan beldesinde gerçekleştirilen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Bilecik'in Vezirhan beldesinde gerçekleştirilen "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya geldi.

  2. Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, gençlerden aldıkları enerjiyle, heyecanla, coşkuyla ülkeyi büyütme, milleti güçlendirme mücadelesine daha bir azimle ve daha bir gayretle sarıldıklarını ifade ederek, gençlerle her bir araya gelişinde gençliğine döndüğünü ve ruhen gençleştiğini dile getirdi.

    Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, gençlerden aldıkları enerjiyle, heyecanla, coşkuyla ülkeyi büyütme, milleti güçlendirme mücadelesine daha bir azimle ve daha bir gayretle sarıldıklarını ifade ederek, gençlerle her bir araya gelişinde gençliğine döndüğünü ve ruhen gençleştiğini dile getirdi.

  3. Üniversite sınavına hazırlanmanın heyecanını yaşayan bir öğrenci, Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığını yeniden hatırlatarak "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

    Üniversite sınavına hazırlanmanın heyecanını yaşayan bir öğrenci, Erdoğan'ın Türkiye'nin dizi ve sinema sektöründe geldiği noktayı birçok kez anlattığını yeniden hatırlatarak "Sizin tarihi diziniz ve favori diziniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

  4. "TARİHİ DİZİLER YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ UYANDIRIYOR" Sorunun ardından "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." diyen Pelin Çift'e katılan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor.

    "TARİHİ DİZİLER YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ UYANDIRIYOR" Sorunun ardından "Diriliş Ertuğrul'u izliyordunuz evvelden." diyen Pelin Çift'e katılan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu anda da yine Ertuğrul'dan sonra malum devam ediyor. Şu anda Barbaros gündemde. Barbaros da bayağı ilgi odağı haline geldi, geliyor.

  5. Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı.

    Malum bir de Gönül Dağı var. Yani TRT olsun, ondan sonra diğer kanallarda bu eserler artık bayağı ilgi uyandırmaya başladı.

  6. Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor.

    Körfez'de, Latin Amerika'da özellikle bizim bu tarihi diziler çok ilgi uyandırıyor.

  7. Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var."

    Zannediyorum uyandırmaya da devam edecek. Çünkü şey istemeye başladılar. Yani bizden dizilerle ilgili anlaşma yapma yoluna gidenler var."