Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, gençlerden aldıkları enerjiyle, heyecanla, coşkuyla ülkeyi büyütme, milleti güçlendirme mücadelesine daha bir azimle ve daha bir gayretle sarıldıklarını ifade ederek, gençlerle her bir araya gelişinde gençliğine döndüğünü ve ruhen gençleştiğini dile getirdi.