Milyoner Olmasına Ramak Kalmıştı!
Osmanlı padişahlarıyla ilgili sorulan soruda çekilme kararı alan yarışmacı, milyonluk ödüle ramak kala pes edince Kenan İmirzalıoğlu şoke oldu.
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ATV ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Mert Ali Tahtalı, başarılı performansıyla geceye damga vurdu. Osmanlı padişahlarıyla ilgili sorulan soruda çekilme kararı alan yarışmacı, milyonluk ödüle ramak kala pes edince Kenan İmirzalıoğlu şoke oldu.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.
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Spordan sanata, matematikten tarihe kadar birçok alanda soruların yer aldığı yarışmada 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar zorlu bir mücadele veriyor.
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği yarışma programının son bölümünde yaşanan ilginç anlar sosyal medyaya damga vurdu.
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Yarışmaya Ankara'dan katılan 21 yaşındaki Mert Ali Tahtalı, yarışmaya heyecanlı bir başlangıç yaptı. Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç yarışmacı, anneannesinin ısrarıyla yarışmaya katıldığını dile getirdi.
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İleride serbest avukatlık yapmak istediğini söyleyen Tahtalı, Galatasaray Spor Kulübü'nde avukatlık yapmanın en büyük hayali olduğunu ifade etti.
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Bu zamana kadar pek çok işte çalıştığını anlatan yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu'yla uzun bir sohbete daldı.
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İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, adım adım 1 milyonluk ödüle doğru ilerlemeye başladı.
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Hedefini 200 bin liralık soru olarak belirten yarışmacı 400.000 TL değerindeki 11. soruya ulaşmayı başardı.
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Tüm joker haklarını harcayan yarışmacı karşısına çıkan "Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?" sorusu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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"Çok güzel bir soru" diyerek sözlerine başlayan Tahtalı, iyi bir değerlendirme yapmak için uğraştı.
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Mehmed ve Mahmud seçenekleri arasında kalan yarışmacı, çekilme kararı alarak Kenan İmirzalıoğlu'nu şoke etti.
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"Çekilmeni bir an hiç beklemiyorduk" diyerek üzülen İmirzalıoğlu, "Çekilsen bile ne cevap verirdin?" şeklinde yarışmacıya soru yöneltti.
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A şıkkını seçen yarışmacı doğru yanıtın Mehmed olduğunu görünce büyük pişmanlık yaşadı.
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Eğer yarışmaya devam etseydi 1 Milyon TL'lik ödüle ulaşmasına ramak kalmıştı.