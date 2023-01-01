Türkan Şoray'ı Görenler Gözlerine İnanamadı!
Geçtiğimiz aylarda 77 yaşına basan Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray verdiği 20 kilo ile eski formuna kavuştu.
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Geçtiğimiz aylarda 77 yaşına basan Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray verdiği 20 kilo ile eski formuna kavuştu. Güzelliği dillere destan olan Yeşilçam yıldızının estetiksiz hallerini görenler gözlerine inanamadı. Türkan Şoray'ın son paylaşımını görenler ise usta oyuncuyu adeta tanıyamadı.
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Gözlerinin güzelliği ile 'Türkan Şoray Gözleri' tabirini literatüre katan Türk sinemasının Sultanı'nın güzelliğini, estetik müdahalelere borçlu olduğu öğrenildi.
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'Sultan' lakabıyla Türk sinemasında yer edinmiş yeşilçam yıldızı kariyerinin ilk yıllarındaki estetiksiz halleri ile sosyal medyada çok konuşuldu. Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti.
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Şoray'ın iki kez geçirmiş olduğu estetik müdahaleler sonrasında doğal bir burun görüntüsüne kavuştuğu da söyleniyor.
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Son olarak Gemlik Film Festivali'nde hayranlarının karşısına çıkan Türk sinemasının Sultanı'nın fransız askısı yöntemi kullanarak da gençleştiği biliniyor.
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İşte Türkan Şoray'ın gören herkesi şaşkına çeviren estetiksiz halleri...
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TÜRKAN ŞORAY SON PAYLAŞIMIYLA HERKESİ ŞOKE ETTİ
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Güzelliği dillere destan olan Yeşilçam'ın Sultanı'nın son paylaşımını görenler usta oyuncuyu tanıyamadı
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İşte Türkan Şoray'ın son paylaşımı...