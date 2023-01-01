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Bu Uygulamalar Banka Hesabınızı Ele Geçiriyor!

34 zararlı uygulamayla banka hesaplarının ele geçirilebileceği belirlendi. İşte Android kullanıcıları için tehlikeli olan o uygulamalar...

  1. Bilgisayar korsanlarının kullanıcı verilerine ele geçirebilmek için birçok yöntem kullandıklarını söyleyen uzmanlar özellikle Android kullanıcılarını uyardı. 34 zararlı uygulamayla banka hesaplarının ele geçirilebileceği belirlendi. İşte Android kullanıcıları için tehlikeli olan o uygulamalar...

    Bilgisayar korsanlarının kullanıcı verilerine ele geçirebilmek için birçok yöntem kullandıklarını söyleyen uzmanlar özellikle Android kullanıcılarını uyardı. 34 zararlı uygulamayla banka hesaplarının ele geçirilebileceği belirlendi. İşte Android kullanıcıları için tehlikeli olan o uygulamalar...

  2. Özellikle birçok kişiyi güvenlik problemiyle karşı karşıya bırakan bir yazılıma sahip olan işletim sistemlerine dikkat çekildi. Kullanıcı verilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanmaktan kaçınmayan bilgisayar korsanları uzun bir zamandır android kullanıcılarının banka hesaplarına gözünü dikti. Bu nedenle uzmanlar telefonlara gelişigüzel yüklenen bazı uygulamaların tehlikeleri konusunda vatandaşları uyardı. Siber güvenlik şirketi SecneurX?in uzmanları, Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni uygulama tespit etti.

    Özellikle birçok kişiyi güvenlik problemiyle karşı karşıya bırakan bir yazılıma sahip olan işletim sistemlerine dikkat çekildi. Kullanıcı verilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanmaktan kaçınmayan bilgisayar korsanları uzun bir zamandır android kullanıcılarının banka hesaplarına gözünü dikti. Bu nedenle uzmanlar telefonlara gelişigüzel yüklenen bazı uygulamaların tehlikeleri konusunda vatandaşları uyardı. Siber güvenlik şirketi SecneurX?in uzmanları, Android kullanıcılarını tehlikeye atan 34 yeni uygulama tespit etti.

  3. UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE ÇOK YAYGIN KULLANILIYOR Paylaşılan bilgilere göre bu uygulamalar; Türkiye, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'taki akıllı telefonlara sahip kullanıcılar arasında oldukça yaygın olarak kullanıldığı tespit edildi.

    UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE ÇOK YAYGIN KULLANILIYOR Paylaşılan bilgilere göre bu uygulamalar; Türkiye, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'taki akıllı telefonlara sahip kullanıcılar arasında oldukça yaygın olarak kullanıldığı tespit edildi.

  4. BANKA HESABINIZI BOŞALTABİLİRLER Google Play?in virüs tarama yazılımdan geçmeyi başaran bu uygulamaların cihazlara Joker, Autolycos ve Harly virüsünü bulaştırdığı ortaya çıktı. Bu virüsler yüzünden özel bilgileriniz ele geçirilebilir ve banka hesaplarınız boşaltılabilir.

    BANKA HESABINIZI BOŞALTABİLİRLER Google Play?in virüs tarama yazılımdan geçmeyi başaran bu uygulamaların cihazlara Joker, Autolycos ve Harly virüsünü bulaştırdığı ortaya çıktı. Bu virüsler yüzünden özel bilgileriniz ele geçirilebilir ve banka hesaplarınız boşaltılabilir.

  5. İŞTE ANDROID TELEFONLAR İÇİN ZARARLI OLAN 34 UYGULAMA!

    İŞTE ANDROID TELEFONLAR İÇİN ZARARLI OLAN 34 UYGULAMA!

  6. 1- Logo Design Maker ? Joker 2- Funny Emoji Keyboard ? Joker 3- Animal Doodle Drawing ? Joker 4- Paper Paint ? Autolycos ? 5- Dexterity QR Scanner ? Joker 6- Heart Rate Monitor ? Joker 7- Fun Paint & Coloring ? Harly 8- Beauty Christmas Songs ? Joker 9- Epica Gamebox & Hub ? Harly

    1- Logo Design Maker ? Joker 2- Funny Emoji Keyboard ? Joker 3- Animal Doodle Drawing ? Joker 4- Paper Paint ? Autolycos ? 5- Dexterity QR Scanner ? Joker 6- Heart Rate Monitor ? Joker 7- Fun Paint & Coloring ? Harly 8- Beauty Christmas Songs ? Joker 9- Epica Gamebox & Hub ? Harly

  7. 10- Magic Face AI ? Joker 11- Love Sticker ? Joker 12- HD Screen Mirroring ? Joker 13- Phone to TV ? Joker 14- Photo Voice Translator ? Joker 15- Effect Voice Changer ? Joker 16- Quick PDF Scanner ? Joker 17- Easy Voice Change ? Joker 18- Fast Language Translator ? Joker

    10- Magic Face AI ? Joker 11- Love Sticker ? Joker 12- HD Screen Mirroring ? Joker 13- Phone to TV ? Joker 14- Photo Voice Translator ? Joker 15- Effect Voice Changer ? Joker 16- Quick PDF Scanner ? Joker 17- Easy Voice Change ? Joker 18- Fast Language Translator ? Joker

  8. 19- Perfect Face Swap ? Joker 20- Effects Photo Editor ? Joker 21- Super Emoji Editor & Sticker ? Harly 22- Blue Voice Changer ? Harly 23- Cool Screen Mirroring ? Joker 24- Phone Cleaner Lite ? Joker 25- Digital Clock ? Always display ? Autolycos 26- Live Wallpaper ? HD 3D/4D ? Autolycos 27- Grape Camera & Photo Editor ? Harly

    19- Perfect Face Swap ? Joker 20- Effects Photo Editor ? Joker 21- Super Emoji Editor & Sticker ? Harly 22- Blue Voice Changer ? Harly 23- Cool Screen Mirroring ? Joker 24- Phone Cleaner Lite ? Joker 25- Digital Clock ? Always display ? Autolycos 26- Live Wallpaper ? HD 3D/4D ? Autolycos 27- Grape Camera & Photo Editor ? Harly

  9. 28- Blood Glucose Recorder ? Joker 29- Clever Clean ? Batter Saver ? Harly 30- Album Live Wallpaper & Theme ? Harly 31- Shortcut Screen Mirroring ? Joker 32- Mind Message ? Joker 33- Advanced Cast Screen ? Joker 34- Coloring Painting ? Joker

    28- Blood Glucose Recorder ? Joker 29- Clever Clean ? Batter Saver ? Harly 30- Album Live Wallpaper & Theme ? Harly 31- Shortcut Screen Mirroring ? Joker 32- Mind Message ? Joker 33- Advanced Cast Screen ? Joker 34- Coloring Painting ? Joker