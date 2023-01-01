Bu Tarlada Esrarengiz Şeyler Oluyor!

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını içeren teklif, Genel Kurulda
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Erdoğan: EYT'lilere ilk maaş şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Erdoğan: EYT'lilere ilk maaş şubat ya da mart gibi bağlanabilir
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Borsada düşüş yüzde 5'i geçti, işlemler durduruldu
Borsada düşüş yüzde 5'i geçti, işlemler durduruldu
İstanbul, yeni yıla yüzde 5,94 enflasyonla başladı
İstanbul, yeni yıla yüzde 5,94 enflasyonla başladı
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' enfeksiyonunda 24 saat uyarısı
Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' enfeksiyonunda 24 saat uyarısı
Erdoğan'dan altılı masanın ortak mutabakat metnine tepki
Erdoğan'dan altılı masanın ortak mutabakat metnine tepki
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
Haber siteleri artık resmi ilan ve reklam yayımlayabilecek
Haber siteleri artık resmi ilan ve reklam yayımlayabilecek
Meteoroloji'den 42 il için kar yağışı uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 42 il için kar yağışı uyarısı - Haritalı
Bürokraside adaylık trafiği hızlandı
Bürokraside adaylık trafiği hızlandı
Belediye başkanları Togg'u makam aracı olarak kullanacak
Belediye başkanları Togg'u makam aracı olarak kullanacak
Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Schengen vizesinde yeni dönem
Schengen vizesinde yeni dönem
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü

Bu Tarlada Esrarengiz Şeyler Oluyor!

Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor

  1. Sivas?ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.

    Sivas?ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.

  2. Sivas?ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.

    Sivas?ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.

  3. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi.

    Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi.