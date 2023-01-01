Bu Tarlada Esrarengiz Şeyler Oluyor!
Kar tutmuyor, sürekli buhar çıkıyor
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Sivas?ın Hafik ilçesinde çevresi karla kaplı olmasına rağmen kar tutmayan ve su buharı yükselen tarla merak konusu oldu, tarlada araştırma yapılması istendi.
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Sivas?ın Hafik ilçesi yakınlarında bulunan bir tarlada özellikle soğuk havada ve kış aylarında yükselen su buharı dikkat çekiyor. Tarla, çevresi kala kaplı olmasına rağmen kar tutmuyor.
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Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, tarlanın altında termal bir kaynak olabileceğini belirterek bilimsel açıdan incelenmesini istedi.
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