Hastanelik Oldu!

50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını içeren teklif, Genel Kurulda
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Erdoğan: EYT'lilere ilk maaş şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Erdoğan: EYT'lilere ilk maaş şubat ya da mart gibi bağlanabilir
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Borsada düşüş yüzde 5'i geçti, işlemler durduruldu
Borsada düşüş yüzde 5'i geçti, işlemler durduruldu
İstanbul, yeni yıla yüzde 5,94 enflasyonla başladı
İstanbul, yeni yıla yüzde 5,94 enflasyonla başladı
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
Meteoroloji'den 6 ile çok kritik uyarı! Saat verildi tipi etkili olacak
Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' enfeksiyonunda 24 saat uyarısı
Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' enfeksiyonunda 24 saat uyarısı
Erdoğan'dan altılı masanın ortak mutabakat metnine tepki
Erdoğan'dan altılı masanın ortak mutabakat metnine tepki
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.164 lira seviyesinden işlem görüyor
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
Haber siteleri artık resmi ilan ve reklam yayımlayabilecek
Haber siteleri artık resmi ilan ve reklam yayımlayabilecek
Meteoroloji'den 42 il için kar yağışı uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 42 il için kar yağışı uyarısı - Haritalı
Bürokraside adaylık trafiği hızlandı
Bürokraside adaylık trafiği hızlandı
Belediye başkanları Togg'u makam aracı olarak kullanacak
Belediye başkanları Togg'u makam aracı olarak kullanacak
Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı iddia edilen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Schengen vizesinde yeni dönem
Schengen vizesinde yeni dönem
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
SMA hastaları için iki ilaç tedavi rehberine alındı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
Akademisyen aşçının 'ata tohumu' ambarı
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
İstanbul'da 112'ye yapılan ihbarların yarısından çoğu asılsız
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimleri yarın başlıyor
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü

Hastanelik Oldu!

Hayranlarını korkutan bir haber geldi. Çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

  1. TRT1 ekranlarının fenomen yapımı 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda oynadığı "Hızır" karakteriyle büyük beğeni toplayan Tolgahan Sayışman'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

    TRT1 ekranlarının fenomen yapımı 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda oynadığı "Hızır" karakteriyle büyük beğeni toplayan Tolgahan Sayışman'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

  2. "Asla Vazgeçmem", "Lale Devri", "Şeref Sözü" ve "Siyah İnci" gibi yapımlarla adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

    "Asla Vazgeçmem", "Lale Devri", "Şeref Sözü" ve "Siyah İnci" gibi yapımlarla adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

  3. 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ve çocukları Efehan ile Alina'nın doğumuyla baba olma sevinci yaşayan ünlü oyuncu, bir süredir hayranlarından uzak kalmıştı.

    2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ve çocukları Efehan ile Alina'nın doğumuyla baba olma sevinci yaşayan ünlü oyuncu, bir süredir hayranlarından uzak kalmıştı.

  4. Şimdilerde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşadığı dönemleri konu edinen Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisiyle ekranlarda fırtına estiren ünlü oyuncudan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

    Şimdilerde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşadığı dönemleri konu edinen Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisiyle ekranlarda fırtına estiren ünlü oyuncudan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.

  5. Rolü gereği sık sık ata binen ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün çekilen savaş sahnesinde ölümden döndü.

    Rolü gereği sık sık ata binen ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün çekilen savaş sahnesinde ölümden döndü.

  6. Ayak bileğinde ezilmeler meydana gelen ve elinde kesikler oluşan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

    Ayak bileğinde ezilmeler meydana gelen ve elinde kesikler oluşan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

  7. Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

  8. Bir süre evinde istirahate çekilen başarılı oyuncunun başına gelen talihsiz olay sonrası dizinin çekimlerine de 3 gün ara verildi.

    Bir süre evinde istirahate çekilen başarılı oyuncunun başına gelen talihsiz olay sonrası dizinin çekimlerine de 3 gün ara verildi.