Hastanelik Oldu!
Hayranlarını korkutan bir haber geldi. Çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
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TRT1 ekranlarının fenomen yapımı 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda oynadığı "Hızır" karakteriyle büyük beğeni toplayan Tolgahan Sayışman'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi. Çekimler sırasında talihsiz bir kaza yaşayan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.
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"Asla Vazgeçmem", "Lale Devri", "Şeref Sözü" ve "Siyah İnci" gibi yapımlarla adından söz ettiren Tolgahan Sayışman, hem başarılı meslek hayatı hem de özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.
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2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturan ve çocukları Efehan ile Alina'nın doğumuyla baba olma sevinci yaşayan ünlü oyuncu, bir süredir hayranlarından uzak kalmıştı.
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Şimdilerde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın yaşadığı dönemleri konu edinen Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisiyle ekranlarda fırtına estiren ünlü oyuncudan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi.
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Rolü gereği sık sık ata binen ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün çekilen savaş sahnesinde ölümden döndü.
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Ayak bileğinde ezilmeler meydana gelen ve elinde kesikler oluşan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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Bir süre evinde istirahate çekilen başarılı oyuncunun başına gelen talihsiz olay sonrası dizinin çekimlerine de 3 gün ara verildi.