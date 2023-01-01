2. Buzdolabınızı sıcak ısı alan bir yere koymayın!

Buzdolabının koyduğunu yer de çok önemlidir. Bu yüzden her gün güneşe maruz kalan bir yere özellikle doğrudan bir soba veya fırının yanına yerleştirmeyin. Çünkü bu durum buzdolabının daha fazla çalışması ve daha fazla güç talep etmesi gerekir demektir. Bu nedenle, maliyetleri azaltmak için cihazı mümkün olduğunca serin ve gölgeli bir köşeye koymak gerekiyor.