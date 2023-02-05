TOGG NFT açık artırması başlıyor!

HANGİ RAKAMLARA EN ÇOK TALEP OLUR?

Elbette Türkiye'nin Otomobili, 'Akıllı Cihaz'ının ilk serisinin NFT olarak alınacak her bir tanesinin değeri çok yüksek. Ancak bazıları var ki özel anlama sahip olabilecek sayılar. Hangileri en yüksek değeri bulacak elbette bunu açık artırma gününde göreceğiz ancak yine de şimdiden bu rakamlardan bazılarını öngörmek mümkün.

Örneğin:

Çok ateşli olarak plaka koduna bağlı olan iller, "35 (İzmir) 53 (Rize) 61 (Trabzon) vb."

Takım kuruluş yılları, "1903 (Beşiktaş), 1905 (Galatasaray), 1907 (Fenerbahçe)"

Özel tarihler de ilgiyi üzerine çekecek ve en yüksek değerle satılacak numaralardan olabilir: "1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023"