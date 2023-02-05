TOGG NFT Açık Artırması Başlıyor!
TOGG NFT açık artırması başlıyor!
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Merakla beklenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının tarihi belli oldu. Öte yandan 2023 adet Togg'un rakamları ise bugün seçime açılıyor. 53, 61, 35 gibi özel plaka kodu rakamlarının yanı sıra, 1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023 gibi özel sayıların da çok büyük talep görenler arasında olması bekleniyor ve NFT başlangıç fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...
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NFT olarak satışa çıkartılacak Togg'ların seri numaraları bugün seçime açıldı. 1'den 2023'e kadar sıralanacak olan 100. yıl özel seri numaralı modeller için Trumore uygulaması üzerinden seçim yapılabilecek. Togg'un özel seri NFT rakamları aracın içerisinde ve şasesinde çeşitli yerlerde işlenmiş olarak kullanıcılara teslim edilecek. 5 Şubat 2023 tarihinde ise açık artırma yöntemi ile bu rakamlardan seçilenler için kıyasıya bir mücadele başlayacak.
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Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1?den 2023?e kadar numaralanmış olan NFT?ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT?yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.
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Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar. Örneğin 1923 numaralı NFT?yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek.
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Bugün NFT rakamları seçime açılırken, satışa çıkacak NFT'lerin başlangıç fiyatları da belli oldu. NFT satış fiyatları ise, markanın 'Blok zinciri' işbirliği içinde olduğumuz avalanche?ın coini Avax olarak verildi. Togg'un en düşük NFT'lerinin başlangıç fiyatı ise 10 Avax olacak.
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Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel?in tasarladığı NFT?lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal?ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı.
Nadirlik türlerine göre ?normal?, ?nadir?, ?çok nadir? ve ?en nadir? olarak belirlenen NFT?ler, ?100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları? daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT?lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri ?100. Yıl Özel Seri? NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.
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İşte Togg NFT fiyatları:
1000-2023 arası normal NFT?ler 10 Avax
250-999 arası nadir NFT?ler 15 Avax
101-250 arası çok nadir NFT?ler 20 Avax
01-100 arası en nadir NFT?ler 30 Avax?tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.
Ancak önemli bir detay eklemekte fayda var. NFT fiyatına araç fiyatı dahil değil. NFT açık artırmasını kazananların, araç için ayrıca bir ücret ödemesi yapması gerekecek. NFT'ye ödenen ücret, araç fiyatından düşülmeyecek.
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HANGİ RAKAMLARA EN ÇOK TALEP OLUR?
Elbette Türkiye'nin Otomobili, 'Akıllı Cihaz'ının ilk serisinin NFT olarak alınacak her bir tanesinin değeri çok yüksek. Ancak bazıları var ki özel anlama sahip olabilecek sayılar. Hangileri en yüksek değeri bulacak elbette bunu açık artırma gününde göreceğiz ancak yine de şimdiden bu rakamlardan bazılarını öngörmek mümkün.
Örneğin:
Çok ateşli olarak plaka koduna bağlı olan iller, "35 (İzmir) 53 (Rize) 61 (Trabzon) vb."
Takım kuruluş yılları, "1903 (Beşiktaş), 1905 (Galatasaray), 1907 (Fenerbahçe)"
Özel tarihler de ilgiyi üzerine çekecek ve en yüksek değerle satılacak numaralardan olabilir: "1071, 1453, 1881, 1919, 1923, 2023"
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NASIL SIRAYA GİRİLİYOR?
Markanın, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunduğu Trumore uygulamasını indirerek orada ?Dijital Cüzdan? oluşturmak NFT için sıraya yazılmak için yeterli. Bugün açıklanan özel seri rakamlardan bir tanesi için sıraya giren kişiler, 2023 Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile diledikleri rakam için yarışacaklar.
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ÜST LİMİT OLACAK MI?
Togg'un NFT'leri için yapılacak açık artırmalarda bir de üst limit uygulaması olacak. En düşüğü 10 Avax'tan başlayan NFT'ler için bir de üst limit belirlemesi yapılıyor. Ancak üst limitin ne olacağı açık artırma günü belli olacak. NFT?ler Trumore?a yüklenince yanlarında hemen al fiyatı görünecek. Açık artırma günü aktif olacak bu buton ile artırmaya girmeden maksimum ödemeyi yaparak istenen NFT alınabilecek.
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AVAX NEDİR?
Kurucuları arasında Emin Gün Sirer isimli bir Türk girişimci olan Avalanche (AVAX), Togg'un 'Blok Zinciri' konusundaki iş ortaklarından bir tanesi. Avax, kripto para dünyasında daha hızlı ve ucuz bir şekilde çalışan ve ölçeklenebilir yapıya sahip bir kripto para ve blok zincir projesidi.