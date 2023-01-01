Ahmet Kural'dan Korkutan Haber
Oyuncu Ahmet Kural'ın belinden ameliyat olduğu öğrenildi. Kural, yaklaşık beş saat süren osteoid osteoma kemik tümörü operasyonu için masaya yattı. Peki Ahmet Kural'ın sağlık durumu nasıl? İşte tüm detaylar... (Yasemin.com)
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'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek' gibi birçok başarılı projede yer alan Ahmet Kural, hayranlarını korkuttu. Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen Kural'ın belinde osteoid osteoma kemik tümörü tespit edildi. Apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu yaklaşık beş saat ameliyat masasına yattı.
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AHMET KURAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
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Operasyondan sonra Ahmet Kural'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren hastane yönetimi, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve normal odaya alındığını kaydetti.
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Ahmet Kural'ın belinden alınan tümörün, iyi ya da kötü huylu olduğu ile henüz bilinmiyor.
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OSTEOİD OSTEOMA KEMİK TÜMÖRÜ NEDİR? Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10?unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.