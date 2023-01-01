Bu Yöntem Telefon Ömrünü 2 Kat Uzatıyor

Telefonu şarj ederken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Yıldız, "Doğru şarj aletini seçmeye özen göstermeliyiz. Şarj cihazları genel olarak 5 volt ile çalışır ve telefonlarda ona göre uyumludur. Ancak bilinmeyen markalardan alacağınız cihazların volt değerinin yanlış olması durumunda telefonunuzu bozmaya kadar götürebilecek sıkıntılar yaşatabilir. Bir diğer sıkıntı ise mobil cihazlar akşamdan sabaha kadar prize takılı bir şekilde durmalarıdır.