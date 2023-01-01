Bu Yöntem Telefon Ömrünü 2 Kat Uzatıyor
Peki telefon ömrü uzar mı? Telefon ömrünü uzatma yöntemi nedir? İşte tüm detaylar...
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Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Hıdır Yıldız, telefonlarda yaşanan batarya sorunları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Genel telefon kullanımındaki hatalardan bahseden Yıldız, telefonun şarj cihazına takılı bir şekilde kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekti. Ayrıca Yıldız, "Telefon ömrü uzar mı?" sorusunu yanıtladı. Peki telefon ömrü uzar mı? Telefon ömrünü uzatma yöntemi nedir? İşte tüm detaylar...
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İletişimin en büyük araçlarından biri olan cep telefonu, yüksek maliyetli elektronik cihazlar arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar telefonların ömrünü uzatmanın yollarını araştırıyor. Uzmanlar, uzun vadeli kullanılmak istenen cep telefonları için vatandaşlara bir takım yöntemler sunuyor. Eskişehir'de telefon tamircisi Hıdır Yıldız, telefonlarda yaşanan ve yüksek maliyetlere sebep olan batarya sıkıntısının nelere sebep olabileceği hakkında bilgi verdi.
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Genellikle telefon bataryaları hakkında sıkıntı yaşayan insanlarla karşılaştığını belirten Yıldız, genel telefon kullanımındaki hatalardan bahsetti. "Telefon ömrü uzar mı?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Bir insan nasıl yemek yerken çalışamaz ise telefonun da şarja takılı haldeyken kullanılmaması gerekiyor. Bu durumda cihazda ters gerilim yaşanabilir ve bataryayı yakabilir." şeklinde konuştu.
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"DOĞRU ŞARJ ALETİNİ SEÇMEYE ÖZEN GÖSTERMELİYİZ"
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Telefonu şarj ederken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Yıldız, "Doğru şarj aletini seçmeye özen göstermeliyiz. Şarj cihazları genel olarak 5 volt ile çalışır ve telefonlarda ona göre uyumludur. Ancak bilinmeyen markalardan alacağınız cihazların volt değerinin yanlış olması durumunda telefonunuzu bozmaya kadar götürebilecek sıkıntılar yaşatabilir. Bir diğer sıkıntı ise mobil cihazlar akşamdan sabaha kadar prize takılı bir şekilde durmalarıdır.
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Uzun süre tam şarjda durması batarya ömrünü azaltabilir. Yanı sıra gece saatlerinde elektrik şebekelerinde yapılan bakımlarda elektrikler gidip gelebiliyor ve bundan dolayı da telefonlar zarar görebiliyor. Ek olarak bataryalarda lityum teknolojisi kullanması sayesinde şarja takıp çıkarmak zarar vermez. Kısacası şarja takılı halde kullanmamak, sabaha kadar şarjda bırakmamak, doğru şarj cihazlarını kullanmak çok önemli. Bunlara dikkat etmek telefonların ömrünü 3 yıldan 6 yıla kadar uzatabilir" diye konuştu.
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"BATARYA DEĞİŞİMİNİN GARANTİ İÇERİSİNDE SAYILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
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Günümüzde popüler telefon markalarının yaptığı güncellemelerin mobil cihazların ömrünü kısalttığını kaydeden Hıdır Yıldız, "Yeni telefonlar çok kısa sürede servis uyarısı veriyor. Bazı markalar yaptığı yeni güncellemeler ile bataryaların kolayca tükenmesini sağlıyor. Yeni telefonlarda yüzde 74?ten sonra batarya değişmesi gerektiğine dair uyarı geliyor. Ancak elimizde olan eski bataryaları taktığımızda hala yüzde 85 civarlarında olduklarını görüyorum. Müşteri bu durum için servise gittiğinde kullanıcı hatası olarak görülüp, yeni batarya için ücret isteniyor. Batarya değişiminin garanti içerisinde sayılması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.