Soğuk Havada Çamaşırlar Nasıl Kurur?

Adeta viral olan bu video sayesinde bu yöntemi kullanan birçok sosyal medya kullanıcısı bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.