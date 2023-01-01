Soğuk Havada Çamaşırlar Nasıl Kurur?
Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem:
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Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Kış mevsiminde çamaşırların kısa sürede kuruması için petekler üzerinde kurutmaya yöntemi kullanılsa da son günlerde sosyal medyada kullanılan yöntem herkesi şaşırttı. Tiktok üzerinde yayınlanan videoda bir kullanıcının çamaşırları kurutma şekli viral oldu. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem:
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Kış mevsiminde soğuk havalardan dolayı çamaşır makinesinde yıkayıp ardından hızlı bir şekilde kurutmak için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Adeta bir dert haline gelen çamaşır kurutmak için bir kullanıcı sosyal medya platformlarından olan Tiktok üzerinden bir video yayınladı.
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İçerik üreticisi yayınladığı videoda "Giysilerinizi daha hızlı kurutmak ister misiniz?" sorusunu yöneltip sonrasında hızlı olan bu yöntemi açıklıyor.
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Tiktok içerik üreticisi; izleyicilerin bu noktada sadece kalorifer ve çift kişilik lastikli çarşafa ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
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Öncelikle çarşafı kaloriferin üzerine koyun ve iyice ısınmasını bekleyin. Ardından yeni yıkanmış kıyafetlerinizi her zamanki gibi çamaşır askılığına asın. Çamaşır kurutma askınızı kaloriferin yanına taşıyın ve lastikli çarşafı hem kaloriferin hem de askının üzerine gelecek şekilde örtün.
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Kamp çadırına benzeyen bu görüntü, içeride oluşacak sıcak hava akımı sayesinde çamaşırların çok daha hızlı kurumasını sağlayacak. Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda kullanabileceğiniz bu yöntem sayesinde uzun saatler çamaşır kurutma derdiniz son bulacak.
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Adeta viral olan bu video sayesinde bu yöntemi kullanan birçok sosyal medya kullanıcısı bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.
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Bu yöntemin üstüne bir de önerilerini paylaşan bazı kullanıcılar ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını da önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir etki oluşturduğu yorumunda bulundular.