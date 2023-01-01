Soğuk Havada Çamaşırlar Nasıl Kurur?

Motorinde üst üste 3. indirim
Motorinde üst üste 3. indirim
Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
Borsa İstanbul bir günde yüzde 5,16 değer kazandı
Borsa İstanbul bir günde yüzde 5,16 değer kazandı
Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
Togg, yeniden 'Great Place to Work' sertifikası kazandı
Togg, yeniden 'Great Place to Work' sertifikası kazandı
Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve renk
Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve renk
Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk operasyonu açıklaması
Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk operasyonu açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

Soğuk Havada Çamaşırlar Nasıl Kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem:

  1. Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Kış mevsiminde çamaşırların kısa sürede kuruması için petekler üzerinde kurutmaya yöntemi kullanılsa da son günlerde sosyal medyada kullanılan yöntem herkesi şaşırttı. Tiktok üzerinde yayınlanan videoda bir kullanıcının çamaşırları kurutma şekli viral oldu. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem:

    Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Kış mevsiminde çamaşırların kısa sürede kuruması için petekler üzerinde kurutmaya yöntemi kullanılsa da son günlerde sosyal medyada kullanılan yöntem herkesi şaşırttı. Tiktok üzerinde yayınlanan videoda bir kullanıcının çamaşırları kurutma şekli viral oldu. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem:

  2. Kış mevsiminde soğuk havalardan dolayı çamaşır makinesinde yıkayıp ardından hızlı bir şekilde kurutmak için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Adeta bir dert haline gelen çamaşır kurutmak için bir kullanıcı sosyal medya platformlarından olan Tiktok üzerinden bir video yayınladı.

    Kış mevsiminde soğuk havalardan dolayı çamaşır makinesinde yıkayıp ardından hızlı bir şekilde kurutmak için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Adeta bir dert haline gelen çamaşır kurutmak için bir kullanıcı sosyal medya platformlarından olan Tiktok üzerinden bir video yayınladı.

  3. İçerik üreticisi yayınladığı videoda "Giysilerinizi daha hızlı kurutmak ister misiniz?" sorusunu yöneltip sonrasında hızlı olan bu yöntemi açıklıyor.

    İçerik üreticisi yayınladığı videoda "Giysilerinizi daha hızlı kurutmak ister misiniz?" sorusunu yöneltip sonrasında hızlı olan bu yöntemi açıklıyor.

  4. Tiktok içerik üreticisi; izleyicilerin bu noktada sadece kalorifer ve çift kişilik lastikli çarşafa ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

    Tiktok içerik üreticisi; izleyicilerin bu noktada sadece kalorifer ve çift kişilik lastikli çarşafa ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

  5. Öncelikle çarşafı kaloriferin üzerine koyun ve iyice ısınmasını bekleyin. Ardından yeni yıkanmış kıyafetlerinizi her zamanki gibi çamaşır askılığına asın. Çamaşır kurutma askınızı kaloriferin yanına taşıyın ve lastikli çarşafı hem kaloriferin hem de askının üzerine gelecek şekilde örtün.

    Öncelikle çarşafı kaloriferin üzerine koyun ve iyice ısınmasını bekleyin. Ardından yeni yıkanmış kıyafetlerinizi her zamanki gibi çamaşır askılığına asın. Çamaşır kurutma askınızı kaloriferin yanına taşıyın ve lastikli çarşafı hem kaloriferin hem de askının üzerine gelecek şekilde örtün.

  6. Kamp çadırına benzeyen bu görüntü, içeride oluşacak sıcak hava akımı sayesinde çamaşırların çok daha hızlı kurumasını sağlayacak. Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda kullanabileceğiniz bu yöntem sayesinde uzun saatler çamaşır kurutma derdiniz son bulacak.

    Kamp çadırına benzeyen bu görüntü, içeride oluşacak sıcak hava akımı sayesinde çamaşırların çok daha hızlı kurumasını sağlayacak. Özellikle soğuk ve yağışlı havalarda kullanabileceğiniz bu yöntem sayesinde uzun saatler çamaşır kurutma derdiniz son bulacak.

  7. Adeta viral olan bu video sayesinde bu yöntemi kullanan birçok sosyal medya kullanıcısı bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.

    Adeta viral olan bu video sayesinde bu yöntemi kullanan birçok sosyal medya kullanıcısı bu yöntemi deneyip memnun kaldıklarını aktardılar. Ek olarak önerilerde bulunan bazı izleyiciler ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir fark yarattığını söylediler.

  8. Bu yöntemin üstüne bir de önerilerini paylaşan bazı kullanıcılar ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını da önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir etki oluşturduğu yorumunda bulundular.

    Bu yöntemin üstüne bir de önerilerini paylaşan bazı kullanıcılar ise çamaşır makinesinde "çift sıkma" veya "ekstra sıkma" seçeneğinin kullanılmasını da önerdi. Konu ıslak giysileri kurutmaya geldiğinde bunun büyük bir etki oluşturduğu yorumunda bulundular.