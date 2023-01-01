Başkent Beyaza Büründü
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü.
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
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Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.
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Yağış sonrası havanın yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi de karın keyfini çıkardı.
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Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.
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Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
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