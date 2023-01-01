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Başkent Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü.

  1. Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

    Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

  2. Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.

    Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.

  3. Yağış sonrası havanın yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi de karın keyfini çıkardı.

    Yağış sonrası havanın yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi de karın keyfini çıkardı.

  4. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

    Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

  5. Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

    Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

  6. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.