Diziden Ayrılıyor Mu?
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi oyuncusunun yeni bir proje için diziden ayrılacağı iddia edildi.
-
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
-
Dizide "Cezayir Türk" karakterini oynayan Oktay Kaynarca'nın 7 Şubat'ta yayımlanacak yeni bölümde silahla vuruluyor olması izleyenleri endişelendirdi.
-
Cezayir karakterinin ezeli düşmanı Tatavlalı tarafından vurulması akıllara "Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu?" sorusunu getirdi.
-
İddialara göre; ünlü oyuncuya dijital bir platform için yurtdışı bağlantılı bir projeden teklif geldi. Projeye sıcak bakan Kaynarca'nın gelen astronomik rakamlı teklife hayır diyemediği ileri sürüldü.
-
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolü hem de yapımcısı olan Kaynarca'nın yeni teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu haline geldi.