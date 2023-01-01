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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Radikal Karar!

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuğu doğduktan sonra radikal bir karar aldı. Ailesiyle birlikte sık sık ev değiştiren İmirzalıoğlu'nun bu defa Beykoz'dan büyük bir villa baktığı öğrenildi.

  1. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu evlilikleri bulunan Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor. İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen ikinci kızı Leyla'dan sonra ev bakmaya başladı.

    Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu evlilikleri bulunan Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunuyor. İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen ikinci kızı Leyla'dan sonra ev bakmaya başladı.

  2. AİLESİ İÇİN SEFERBER OLDU! İmirzalıoğlu, Emirgan ve Çengelköy'den sonra bu defa rotasını Beykoz'a çevirdi.

    AİLESİ İÇİN SEFERBER OLDU! İmirzalıoğlu, Emirgan ve Çengelköy'den sonra bu defa rotasını Beykoz'a çevirdi.

  3. Ünlü oyuncu dört kişilik ailesi ve yardımcıları için Beykoz'da büyük bir ev bakıyor.

    Ünlü oyuncu dört kişilik ailesi ve yardımcıları için Beykoz'da büyük bir ev bakıyor.

  4. FİYATI DUDAK UÇUKLATTI! Kiralık villa baktığı ortaya çıkan İmirzalıoğlu?nun ayrıca beğenirse satın alabileceği de konuşulanlar arasında.

    FİYATI DUDAK UÇUKLATTI! Kiralık villa baktığı ortaya çıkan İmirzalıoğlu?nun ayrıca beğenirse satın alabileceği de konuşulanlar arasında.

  5. Oyuncunun, baktığı villanın kiralık bedeli 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişirken, satılık ise 50 milyon TL ile 150 milyon TL arasında olduğu iddia ediliyor.

    Oyuncunun, baktığı villanın kiralık bedeli 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişirken, satılık ise 50 milyon TL ile 150 milyon TL arasında olduğu iddia ediliyor.