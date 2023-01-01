CDC'den ABD'de Göz Damlası Uyarısı: Kullanmayı Hemen Bırakın

İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
İçişleri'nden 81 il valiliğine ikinci yarıyılda alınacak tedbirlere ilişkin genelge
Başvuru başladı: Öğrencilere gidiş-dönüş bileti devletten
Başvuru başladı: Öğrencilere gidiş-dönüş bileti devletten
Engelli memur ataması Şubat ayı içinde yapılacak
Engelli memur ataması Şubat ayı içinde yapılacak
Eğitim fakülteleri ihtiyaca göre belirlenmeli
Eğitim fakülteleri ihtiyaca göre belirlenmeli
BTK 0850'li hatlara ceza yağdırdı: 51.5 milyon TL
BTK 0850'li hatlara ceza yağdırdı: 51.5 milyon TL
Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı
'Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok'
'Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok'
Savcı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı, detayları ortaya çıktı
Savcı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı, detayları ortaya çıktı
81 ile 'öğrencilere ücretsiz yemek' kılavuzu
81 ile 'öğrencilere ücretsiz yemek' kılavuzu
Motorinde üst üste 3. indirim
Motorinde üst üste 3. indirim
6 kentte dikkat çeken sonuçlar: Ankara'da Millet İttifakı önde
6 kentte dikkat çeken sonuçlar: Ankara'da Millet İttifakı önde
Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
Borsa İstanbul bir günde yüzde 5,16 değer kazandı
Borsa İstanbul bir günde yüzde 5,16 değer kazandı
Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
Togg, yeniden 'Great Place to Work' sertifikası kazandı
Togg, yeniden 'Great Place to Work' sertifikası kazandı
Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve renk
Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve renk
Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk operasyonu açıklaması
Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk operasyonu açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu

CDC'den ABD'de Göz Damlası Uyarısı: Kullanmayı Hemen Bırakın

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezlerİ (CDC), ilaca dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirterek göz damlalarının kullanımının hemen bırakılması gerektiğine dair bir uyarı yayınladı.

  1. CDC?nin açıklamasına göre ABD?de 20 Ocak itibarıyla 11 eyalette (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington) 50 kişide Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri için yapılan testler pozitif çıktı.

    CDC?nin açıklamasına göre ABD?de 20 Ocak itibarıyla 11 eyalette (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington) 50 kişide Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri için yapılan testler pozitif çıktı.

  2. Pozitif örnekleri olan hastaların "çoğunluğu" CDC'ye testten önce göz damlası kullandıklarını ve en sık bahsedilen markanın EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası olduğunu söyledi. CDC, örneklerin Mayıs 2022 ile Aralık 2022 arasında hastanelerdeki ve ayakta tedavi kliniklerindeki hastalardan alındığını belirtti.

    Pozitif örnekleri olan hastaların "çoğunluğu" CDC'ye testten önce göz damlası kullandıklarını ve en sık bahsedilen markanın EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası olduğunu söyledi. CDC, örneklerin Mayıs 2022 ile Aralık 2022 arasında hastanelerdeki ve ayakta tedavi kliniklerindeki hastalardan alındığını belirtti.

  3. Kanda, akciğerde veya yaralarda enfeksiyonlara neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci olarak bilinen antibiyotiklere karşı savunma mekanizmaları geliştirdiği için hastalığın tedavisi giderek zorlaşıyor. CDC'ye göre bakteri genellikle hastanelerdeki veya diğer sağlık hizmeti ortamlarındaki insanlara kirli sulardan bulaşıyor.

    Kanda, akciğerde veya yaralarda enfeksiyonlara neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci olarak bilinen antibiyotiklere karşı savunma mekanizmaları geliştirdiği için hastalığın tedavisi giderek zorlaşıyor. CDC'ye göre bakteri genellikle hastanelerdeki veya diğer sağlık hizmeti ortamlarındaki insanlara kirli sulardan bulaşıyor.

  4. Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı. Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı da dirençli olduğu belirtildi.

    Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı. Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı da dirençli olduğu belirtildi.

  5. Diğer taraftan CDC şu anda bu göz damlalarının salgına neden olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bazı açılmış EzriCare göz damlası şişeleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri ise başka bir Pseudomonas aeruginosa türü tespit etti.

    Diğer taraftan CDC şu anda bu göz damlalarının salgına neden olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bazı açılmış EzriCare göz damlası şişeleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri ise başka bir Pseudomonas aeruginosa türü tespit etti.

  6. CDC, bu bakterinin salgına neden olan tür ile eşleşip eşleşmediğini doğrulamak için daha fazla testten yapılması gerektiğini belirterek, "Açılmamış EzriCare Yapay Gözyaşı şişelerinin testleri devam ediyor. Önlem olarak EzriCare Yapay Gözyaşlarını kullanmayı bırakın.? açıklamasını yaptı.

    CDC, bu bakterinin salgına neden olan tür ile eşleşip eşleşmediğini doğrulamak için daha fazla testten yapılması gerektiğini belirterek, "Açılmamış EzriCare Yapay Gözyaşı şişelerinin testleri devam ediyor. Önlem olarak EzriCare Yapay Gözyaşlarını kullanmayı bırakın.? açıklamasını yaptı.

  7. Öte yandan, EzriCare, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, CDC'nin şirketten ürünleri geri çekmesini istemediğini ve "soruşturmayla ilgili herhangi bir tüketici şikayeti veya olumsuz olay raporu" almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    Öte yandan, EzriCare, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, CDC'nin şirketten ürünleri geri çekmesini istemediğini ve "soruşturmayla ilgili herhangi bir tüketici şikayeti veya olumsuz olay raporu" almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

  8. "EzriCare, çok dikkatli bir şekilde, bu gelişen durum sırasında, herhangi bir potansiyel güvenlik endişesi hakkında daha fazla ayrıntı keşfedene kadar, sahip olabileceğiniz EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası kullanımını durdurmanızı tavsiye ediyor."

    "EzriCare, çok dikkatli bir şekilde, bu gelişen durum sırasında, herhangi bir potansiyel güvenlik endişesi hakkında daha fazla ayrıntı keşfedene kadar, sahip olabileceğiniz EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası kullanımını durdurmanızı tavsiye ediyor."