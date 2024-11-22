Kahramanmaraş Depremi
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İşte Gladyatör 2'Nin Vizyon Tarihi!

Sinema tarihine damgasını vuran başrolünde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un yer aldığı Gladyatör'ün devam filminin çekimlerine başlandı.

  1. Sinema tarihine damgasını vuran başrolünde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un yer aldığı Gladyatör'ün devam filminin çekimlerine başlandı. İsmi henüz netleşmeyen Gladyatör'ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu. Peki Gladyatör 2'nin başrolünde kim rol alacak?

    Sinema tarihine damgasını vuran başrolünde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un yer aldığı Gladyatör'ün devam filminin çekimlerine başlandı. İsmi henüz netleşmeyen Gladyatör'ün devam filminin vizyon tarihi belli oldu. Peki Gladyatör 2'nin başrolünde kim rol alacak?

  2. 2000 yılında ilk gösterimini veren ve gişe rekorları kıran İngiliz-Amerikan ortak yapımı film Gladyatör, yeniden sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yapımı hakkında Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan açıklama geldi.

    2000 yılında ilk gösterimini veren ve gişe rekorları kıran İngiliz-Amerikan ortak yapımı film Gladyatör, yeniden sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yapımı hakkında Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures'tan açıklama geldi.

  3. GLADYATÖR 2'NİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

    GLADYATÖR 2'NİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

  4. 22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı filmin başrolü için Paul Mescal ile görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

    22 Kasım 2024'te vizyona girmesinin planlandığı filmin başrolü için Paul Mescal ile görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

  5. Paul Mescal, "Aftersun" filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilmişti.

    Paul Mescal, "Aftersun" filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilmişti.

  6. GLADYATÖR 2'NİN KONUSU NE?

    GLADYATÖR 2'NİN KONUSU NE?

  7. Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı "General Maximus"un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.

    Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe'un canlandırdığı "General Maximus"un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatorunun oğlu Commudus'un yeğeni Lucias'ın hayatı işlenecek.

  8. 2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede "Mission Impossible 2" filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.

    2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede "Mission Impossible 2" filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti.