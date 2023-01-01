Beynin sınırlarını zorlayan kareler!

Kahramanmaraş Depremi
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş
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Depremde bilanço ağırlaşıyor: 2316 can kaybı
Depremde bilanço ağırlaşıyor: 2316 can kaybı
Bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak
Bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma
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7,6 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
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Bakan Özer açıkladı: 4 ilde iki hafta, 6 ilde birer hafta tatil
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Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
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Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama
Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama

Beynin Sınırlarını Zorlayan Kareler!

Beynin sınırlarını zorlayan kareler!

  1. Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

    Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

  2. Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

    Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

  3. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

    Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

  4. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

    Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

  5. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

    Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

  6. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

    Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

  7. Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.

    Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.

  8. Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)

    Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)

  9. Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.

    Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.

  10. Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyor ama gerçekte ikisi de gri.

    Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyor ama gerçekte ikisi de gri.

  11. Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

    Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

  12. Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

    Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

  13. Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.

    Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.

  14. Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.

    Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.

  15. Optik illüzyona sahip normal bir fincan.

    Optik illüzyona sahip normal bir fincan.

  16. Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.

    Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.

  17. Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)

    Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)

  18. Harfler aslında eğik değil.

    Harfler aslında eğik değil.

  19. Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.

    Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.

  20. Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.

    Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.

  21. Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.

    Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.

  22. Bu resimde uyuyan bir kadın var.

    Bu resimde uyuyan bir kadın var.

  23. İki şeklin boyutları da bire bir aynı.

    İki şeklin boyutları da bire bir aynı.