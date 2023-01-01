Whatsapp'ta Yeni Özellikler: Mesaj Sabitleme, Avatar

Kahramanmaraş Depremi
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Çalışmalarda görev alacak kamu görevlileri resmi izinli sayılacak
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş
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Depremde bilanço ağırlaşıyor: 2316 can kaybı
Depremde bilanço ağırlaşıyor: 2316 can kaybı
Bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak
Bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Depremler 10 ilde 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
Bakan Adil Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Deprem bölgesinde 'kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri' tatil edildi
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
YÖK açıkladı: 12 ilde üniversitelerde eğitim ertelendi
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
Kızılaydan acil çağrı: Kan bağışı günlere yayılmalı
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
'Depremler sonrasında otobüs firmaları zam yaptı' iddiasına inceleme
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma
Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma
TBMM Genel Kurulu çalışmalarını erteledi
TBMM Genel Kurulu çalışmalarını erteledi
Pes dedirten kira ve battaniye fırsatçılığı: Yüzde 150 zam yaptılar
Pes dedirten kira ve battaniye fırsatçılığı: Yüzde 150 zam yaptılar
Bir milletvekili 9 katlı yıkılan binanın altında, 3 milletvekilinin ise yakınları enkaz altında kaldı
Bir milletvekili 9 katlı yıkılan binanın altında, 3 milletvekilinin ise yakınları enkaz altında kaldı
7,6 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi
7,6 büyüklüğünde yeni deprem meydana geldi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Yeni deprem Başkent'te de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
Deprem bölgesi olan 10 ilde üniversiteler tatil edildi
Bakan Özer açıkladı: 4 ilde iki hafta, 6 ilde birer hafta tatil
Bakan Özer açıkladı: 4 ilde iki hafta, 6 ilde birer hafta tatil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Toplamda şuan 284 can kaybımız var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Toplamda şuan 284 can kaybımız var
Hatay'da dört kişinin enkazdan kurtuluş anları ortaya çıktı
Hatay'da dört kişinin enkazdan kurtuluş anları ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama
Depremin ardından doğal gaz boru hattında patlama

Whatsapp'ta Yeni Özellikler: Mesaj Sabitleme, Avatar

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

  1. Anlık haberleşme platformu WhatsApp, geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacak.

    Anlık haberleşme platformu WhatsApp, geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacak.

  2. Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.

    Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.

  3. Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz.

    Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz.

  4. Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçin.

    Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçin.

  5. Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi.

    Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi.

  6. WABetaInfo'un aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özellikliği pek yakında kullanıma sunulacak.

    WABetaInfo'un aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özellikliği pek yakında kullanıma sunulacak.