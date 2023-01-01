Whatsapp'ta Yeni Özellikler: Mesaj Sabitleme, Avatar
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni özellikleriyle kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Anlık haberleşme platformu WhatsApp, geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaşacak.
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Uygulama artık kullanıcılarına, 'mesaj sabitleme' 'benden sil' komutunu geri alma ve 'avatar kullanma' özelliklerini de sunacak.
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Artık kişiselleştirilmiş avatarlarınızla sohbet edebilir ve bunu profil fotoğrafınız olarak ayarlayabilirsiniz.
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Avatarınız oluşturmak için Ayarlar'dan Avatar'ı seçin.
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Son gelen güncellemeyle birlikte, 'Benden sil' komutunu ilk birkaç saniye içinde geri alınabileceği de belirtildi.
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WABetaInfo'un aktardığı bilgilere göre hem sizin hem de karşı tarafın görebileceği mesaj sabitleme özellikliği pek yakında kullanıma sunulacak.