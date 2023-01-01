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Gökyüzünden Altın Yağacak!

Peki altın yağmuru ne zaman ve Dünya'dan ne kadar uzaklıkta gerçekleşecek?

  1. SADECE 10 TANE VAR Bilim insanları, bir gün uzaya altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek 'olağanüstü nadir' bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar söz konusu yıldız sisteminin oldukça nadir olduğunu ve Samanyolu?ndan bunlardan sadece 10 tane bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

    SADECE 10 TANE VAR Bilim insanları, bir gün uzaya altın yağdıran son derece güçlü bir patlamayı tetikleyebilecek 'olağanüstü nadir' bir yıldız sistemi keşfetti. Araştırmacılar söz konusu yıldız sisteminin oldukça nadir olduğunu ve Samanyolu?ndan bunlardan sadece 10 tane bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

  2. Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarına göre, iki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı meydana getirebilir.

    Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarına göre, iki nötron yıldızının birleşmesi sonucu meydana gelen bir kilonovayı tetiklemek için gerekli tüm koşullara sahip olan bu sistem, klasik bir novadan bin kat daha parlak bir patlamayı meydana getirebilir.

  3. DÜNYA'DAN NE KADAR UZAKLIKTA? Bununla birlikte, bilimsel olarak CPD-29 2176 olarak bilinen olağandışı yıldız grubu Dünya'dan yaklaşık 11 bin 400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve ilk olarak 2004 yılında uzaya fırlatılan NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından tespit edildi.

    DÜNYA'DAN NE KADAR UZAKLIKTA? Bununla birlikte, bilimsel olarak CPD-29 2176 olarak bilinen olağandışı yıldız grubu Dünya'dan yaklaşık 11 bin 400 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve ilk olarak 2004 yılında uzaya fırlatılan NASA'nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi tarafından tespit edildi.

  4. Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde bulunan SMARTS 1,5 metrelik Teleskop ile yapılan takip gözlemleri, gökbilimcilerin sistemin bir gün bir kilonova oluşturacağını teyit etmelerini sağladı. Bunun nedenini ise araştırmacıların, sistemin 'ultra-sıyrılmış süpernova' olarak bilinen bir nötron yıldızının yanı sıra, kendisi de ultra-sıyrılmış bir süpernova olma sürecinde olan yakın yörüngede dönen büyük bir yıldız içerdiğini görebilmeleri oluşturuyor.

    Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde bulunan SMARTS 1,5 metrelik Teleskop ile yapılan takip gözlemleri, gökbilimcilerin sistemin bir gün bir kilonova oluşturacağını teyit etmelerini sağladı. Bunun nedenini ise araştırmacıların, sistemin 'ultra-sıyrılmış süpernova' olarak bilinen bir nötron yıldızının yanı sıra, kendisi de ultra-sıyrılmış bir süpernova olma sürecinde olan yakın yörüngede dönen büyük bir yıldız içerdiğini görebilmeleri oluşturuyor.

  5. KİLONOVA NEDİR? Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olay deniliyor. "Kilonova" terimi ilk kez 2010 yılında böyle bir birleşmeden kaynaklanan elektromanyetik emisyonu tanımlamak için kullanılmıştır.

    KİLONOVA NEDİR? Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olay deniliyor. "Kilonova" terimi ilk kez 2010 yılında böyle bir birleşmeden kaynaklanan elektromanyetik emisyonu tanımlamak için kullanılmıştır.

  6. Bir kilonova sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretiliyor. Yoğun ısı ve basınç, malzemenin parlak bir şekilde parlamasına ve gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar geniş bir dalga boyu aralığında radyasyon yaymasına neden oluyor.

    Bir kilonova sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Bu enerji, birleşen nesnelerden fırlatılan ve son derece yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılan malzeme tarafından üretiliyor. Yoğun ısı ve basınç, malzemenin parlak bir şekilde parlamasına ve gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar geniş bir dalga boyu aralığında radyasyon yaymasına neden oluyor.

  7. ALTIN VE GÜMÜŞ ÜRETİYOR Gümüş, altın, platin ve uranyum gibi önemli elementleri büyük miktarlarda üreten parlak bir radyoaktif ışık parlaması bu olay esnasında ortaya çıkıyor. Araştırmanın yazarlarından André-Nicolas Chené, "Samanyolu'nun en az 100 milyar yıldız içerdiğini biliyoruz. Bu olağanüstü ikili sistem aslında on milyarda bir rastlanan bir sistem." diye konuştu.

    ALTIN VE GÜMÜŞ ÜRETİYOR Gümüş, altın, platin ve uranyum gibi önemli elementleri büyük miktarlarda üreten parlak bir radyoaktif ışık parlaması bu olay esnasında ortaya çıkıyor. Araştırmanın yazarlarından André-Nicolas Chené, "Samanyolu'nun en az 100 milyar yıldız içerdiğini biliyoruz. Bu olağanüstü ikili sistem aslında on milyarda bir rastlanan bir sistem." diye konuştu.

  8. Chené, sözlerine şöyle devam etti: <br>"Bundan sonra olacak şey, iki nötron yıldızının bir tür 'kozmik baleye' girmeden önce yavaş yavaş birbirlerine doğru çekilmeleri ve yörünge enerjilerini yerçekimsel radyasyon şeklinde yavaş yavaş kaybetmeleridir. Nihai birleşme muhtemelen ardında gümüş ve altın gibi büyük miktarda ağır element bırakacak bir kilonova patlamasına yol açacaktır.

    Chené, sözlerine şöyle devam etti:
    "Bundan sonra olacak şey, iki nötron yıldızının bir tür 'kozmik baleye' girmeden önce yavaş yavaş birbirlerine doğru çekilmeleri ve yörünge enerjilerini yerçekimsel radyasyon şeklinde yavaş yavaş kaybetmeleridir. Nihai birleşme muhtemelen ardında gümüş ve altın gibi büyük miktarda ağır element bırakacak bir kilonova patlamasına yol açacaktır.

  9. ALTIN YAĞMURU NE ZAMAN MEYDANA GELECEK? Öte yandan uzmanlar, söz konusu olayın gerçekleşmesinin, yani gökyüzünden altın ve gümüş gibi değerli metaller yağmasının, bir milyon yılı bulabileceğini söyledi.

    ALTIN YAĞMURU NE ZAMAN MEYDANA GELECEK? Öte yandan uzmanlar, söz konusu olayın gerçekleşmesinin, yani gökyüzünden altın ve gümüş gibi değerli metaller yağmasının, bir milyon yılı bulabileceğini söyledi.