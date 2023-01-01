Kasko Araçların Deprem Hasarını Karşılıyor Mu?

POLİÇE YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ UZATILDI Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerde ve alınan kararlarda değişikliğe gitti. Duyuruda yürürlükteki poliçelerin prim ödenmese dahi 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi. Yine alınan kararla deprem bölgesindeki hayat, konut ve araç poliçelerinin öncelikli değerlendirme kararı verildi. Primlere esas kar marjları sıfırlanırken, depremzedelere bu süreçte hiçbir zorluk çıkarılmayarak reklam dahi atılmayacağına dair kararname yayınlandı.