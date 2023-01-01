Yarışmacı Depremde Hayatını Kaybetti
Hayatını kaybedenler arasında geçtiğimiz aylarda Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katılan ve programa damga vuran Simay Atlı yarışmacının da olduğu ortaya çıktı.
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11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile tüm Türkiye yasa boğuldu.
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Tüm Türkiye'nin adeta tek yürek olduğu bu zor günlerde herkes bir olup depremdeler için seferberlik başlattı.
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Çok sayıda vatandaşımızın öldüğü depremde hayatını kaybedenler arasında, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Simay Atlı da vardı.
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Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Simay Atlı adlı yarışmacı Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu.
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Psikoloji okuyan ve yarışmaya ablasıyla birlikte katılan 21 yaşındaki Atlı annesi ile birlikte çöken binada hayatını kaybetti.
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SOSYAL MEDYADA VERDİĞİ CEVAPLA GÜNDEM OLMUŞTU
Yaklaşık bir ay önce yarışmaya katılan Simay Atlı bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusuna verdiği cevapla günlerce sosyal medyada gündem olmuştu.
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'Sende mi Brutus?' cevabını veren yarışmacı, seçtiği şıktaki cümlenin doğru olduğunu düşündüğünü söylemesiyle herkesi şaşkına çevirdi.
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Yarışmadan 2 bin TL alarak ayrılan Atlı, gelecekte iyi bir psikolog ve siyasetçi olmayı da hedeflediğinin altını çizen Simay Atlı kazandığı ödülle babasının kredi kartı borcunu ödemek istediğini söylemişti.