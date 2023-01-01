Deprem Kira Yardımı Kimlere Verilir?

AFAD RESMİ TWİTTER ADRESİNDEN DUYURDU Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde: "Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, ?Afetzede Barınma Desteği? başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."