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Deprem Kira Yardımı Kimlere Verilir?

Depremden madur olan vatandaşlar, E-Devlet üzerinden kira ve taşınma yardımı başvurusunda bulunabiliyor. Peki, deprem kira yardımı kimlere verilir? Depremzedelere kira yardımı başvurusunun ayrıntıları...

  1. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin merak edilenlere açıklık getirildi. En çok merak edilen konulardan biri de kira yardımıydı. Peki, deprem kira yardımı kimlere verilir? Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin merak edilenlere açıklık getirildi. En çok merak edilen konulardan biri de kira yardımıydı. Peki, deprem kira yardımı kimlere verilir? Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

  2. KİRA YARDIMI KİMLERE YAPILACAK? Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere kira yardımı yapılacak.

    KİRA YARDIMI KİMLERE YAPILACAK? Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere kira yardımı yapılacak.

  3. KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

    KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

  4. AFAD RESMİ TWİTTER ADRESİNDEN DUYURDU Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde: "Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, ?Afetzede Barınma Desteği? başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

    AFAD RESMİ TWİTTER ADRESİNDEN DUYURDU Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım şu şekilde: "Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, ?Afetzede Barınma Desteği? başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır. Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir."

  5. Deprem kira yardımı kimlere verilir? Depremzedelere kira yardımı başvurusunun ayrıntıları - 5 DEPREM BÖLGESİNDEN KENDİ İMKANLARIYLA AYRILANLAR DEPREMZEDE OLDUĞUNU NASIL KANITLAR? AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına başvuru yapmadan kendi imkanlarıyla ayrılmış olan vatandaşlar, gittikleri ilde barınma talep etmeleri durumunda Valiliklere veya Kaymakamlıklara başvurarak konaklama imkanından yararlanabilecektir.

    Deprem kira yardımı kimlere verilir? Depremzedelere kira yardımı başvurusunun ayrıntıları - 5 DEPREM BÖLGESİNDEN KENDİ İMKANLARIYLA AYRILANLAR DEPREMZEDE OLDUĞUNU NASIL KANITLAR? AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına başvuru yapmadan kendi imkanlarıyla ayrılmış olan vatandaşlar, gittikleri ilde barınma talep etmeleri durumunda Valiliklere veya Kaymakamlıklara başvurarak konaklama imkanından yararlanabilecektir.