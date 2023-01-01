Oktay Kaynarca Dolandırıcılara Fırsat Vermedi!
Oktay Kaynarca adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım topladığını görünce harekete geçti.
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Oktay Kaynarca deprem olur olmaz harekete geçmiş ve yardım çalışmaları için seferber olmuştu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü aktör, son olarak adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrendi.
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Ortağı Onur Tan?la çektiği eski bir fotoğrafını kullanarak
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?İstikamet Malatya sizleri seviyorum? mesajını atan ve altına ?Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın? yazan sahte kullanıcı Kaynarca?yı kızdırdı.
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