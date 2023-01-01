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Hangi İlde Kaç Çadır Ve Konteyner Kuruldu?

AFAD, depremin vurduğu illerde 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğunu ve 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını açıkladı.

  1. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

  2. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtildi.

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtildi.

  3. Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.

    Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.

  4. Açıklamada Hatay'da 84 bin 316, Kahramanmaraş'ta 74 bin 112, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 48 bin 500, Malatya'da 26 bin 960, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 282, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te de 4 bin 579 çadır kurulduğu bildirildi.

    Açıklamada Hatay'da 84 bin 316, Kahramanmaraş'ta 74 bin 112, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 48 bin 500, Malatya'da 26 bin 960, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 282, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te de 4 bin 579 çadır kurulduğu bildirildi.

  5. Bölgede ilk etapta 100 bin konteynerin kurulumuna başlandığı bilgisine yer verilen paylaşımda, depremden etkilenen illerden Hatay'da 1120, Kahramanmaraş'ta 1047, Gaziantep'te 1206, Adıyaman'da 656, Malatya'da 605, Şanlıurfa'da 1800, Osmaniye'de 127 konteyner kurulduğu kaydedildi.

    Bölgede ilk etapta 100 bin konteynerin kurulumuna başlandığı bilgisine yer verilen paylaşımda, depremden etkilenen illerden Hatay'da 1120, Kahramanmaraş'ta 1047, Gaziantep'te 1206, Adıyaman'da 656, Malatya'da 605, Şanlıurfa'da 1800, Osmaniye'de 127 konteyner kurulduğu kaydedildi.

  6. Açıklamada, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." denildi.

    Açıklamada, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." denildi.