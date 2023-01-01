Erdoğan'a Tam Destek! "Allah Yolunda"

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde 18. güne girildi. Yaşanan felaket sonrası devlet, ilk günden itibaren tüm gücüyle Mehmetçik, polis ve AFAD, KIZILAY ile el ele canla başla sahada mücadele ediyor ve insanların yaralarını sarmaya çalışıyor.