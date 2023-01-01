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Erdoğan'a Tam Destek! "Allah Yolunda"

Tolga Karel, Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremde tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan paylaşım yaparak destekçisi olduğunu dile getirdi.

  1. Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp 2017 yılında Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremde tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan paylaşım yaparak destekçisi olduğunu dile getirdi. Ülke gündemiyle ilgili sık sık fikirlerini paylaşan Karel'in, "Allah yolunda Erdoğan" yorumu ise duygulandırdı.

    Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp 2017 yılında Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremde tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan paylaşım yaparak destekçisi olduğunu dile getirdi. Ülke gündemiyle ilgili sık sık fikirlerini paylaşan Karel'in, "Allah yolunda Erdoğan" yorumu ise duygulandırdı.

  2. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde 18. güne girildi. Yaşanan felaket sonrası devlet, ilk günden itibaren tüm gücüyle Mehmetçik, polis ve AFAD, KIZILAY ile el ele canla başla sahada mücadele ediyor ve insanların yaralarını sarmaya çalışıyor.

    Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde 18. güne girildi. Yaşanan felaket sonrası devlet, ilk günden itibaren tüm gücüyle Mehmetçik, polis ve AFAD, KIZILAY ile el ele canla başla sahada mücadele ediyor ve insanların yaralarını sarmaya çalışıyor.

  3. Ayrıca, deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerle birlikte, bölgeye yardım kampanyası başlatıldı. ABD'ye yerleşip tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, yaşanan felaket sonrası 18 gündür depremde bütün imkanları seferber eden devleti sosyal medyadan eleştirenlere ateş püskürdü.

    Ayrıca, deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerle birlikte, bölgeye yardım kampanyası başlatıldı. ABD'ye yerleşip tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, yaşanan felaket sonrası 18 gündür depremde bütün imkanları seferber eden devleti sosyal medyadan eleştirenlere ateş püskürdü.

  4. Türkiye'nin gündemini yakından takip eden Karel, yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıktı.

    Türkiye'nin gündemini yakından takip eden Karel, yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıktı.

  5. Yaprak Dökümü dizisinin oyuncusu Tolga Karel, sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olanları topa tuttu. Ünlü oyuncu paylaşımında "İnanmayan kardeşim sen inanma ben inanıyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.

    Yaprak Dökümü dizisinin oyuncusu Tolga Karel, sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olanları topa tuttu. Ünlü oyuncu paylaşımında "İnanmayan kardeşim sen inanma ben inanıyorum" diyerek tepkisini ortaya koydu.

  6. ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER! Sosyal medya üzerinden devleti eleştirenlere sert çıkışan Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını peşpeşe paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Tolga Karel'in duygulandıran paylaşımları

    ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER! Sosyal medya üzerinden devleti eleştirenlere sert çıkışan Karel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını peşpeşe paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Tolga Karel'in duygulandıran paylaşımları

  7. "PEYGAMBERİN KOMŞUSU" "İnsan aciz insan bu yalan dünyada yüce rabbimiz karşısında @rterdoğan peygamberin komşusu kulların önde gelenidir temennim bedeni toprak ruhu ölümsüz inandıkları Allah yolunda gelecek nesillere ışık tutsun. İnşallah amin"

    "PEYGAMBERİN KOMŞUSU" "İnsan aciz insan bu yalan dünyada yüce rabbimiz karşısında @rterdoğan peygamberin komşusu kulların önde gelenidir temennim bedeni toprak ruhu ölümsüz inandıkları Allah yolunda gelecek nesillere ışık tutsun. İnşallah amin"

  8. "Allah yolunda @rteerdogan kul senin toprak senin bedeni yaradan tek bir nefes ile yok eden Evren senin... Rabbim kuluna nefes ömür içinde ömür nasip et Amin"

    "Allah yolunda @rteerdogan kul senin toprak senin bedeni yaradan tek bir nefes ile yok eden Evren senin... Rabbim kuluna nefes ömür içinde ömür nasip et Amin"