10 İlde Okullar Üç Kategoride Açılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullara ilişkin soru işaretlerini giderdi. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak. Peki, deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak?
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20 Ocak?ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ereceği 6 Şubat günü yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 71 ilde eğitime 2 hafta ara verilmişti. Deprem bölgesidışındaki 71 ilde 20 Şubat 2023 tarihinde yeniden ders başı yapıldı. Afet bölgesinde bulunan öğrenciler ve veliler, MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana için verdiği kararı araştırıyor.
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10 İLDE OKULLAR ÜÇ KATEGORİDE AÇILACAK Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremin etkilediği illerde eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.
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Özer, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.
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DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.
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Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi. Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.