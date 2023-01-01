Ezberleri Bozacak 'Ezine Peyniri' Önerisi!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte ezberleri bozacak bir açıklamada bulundu.
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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, katıldığı bir etkinlikte ezberleri bozacak bir açıklamada bulundu. Hastalandığımızda ilk önceliğimiz direkt olarak ilaç tüketenlere karşı uyarıda bulunan Karatay, her sabah ezine peynir tüketimi önerisinde bulundu. İşte Prof. Canan Karatay'ın ezber bozan açıklamaları:
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Çanakkale'deki 75'inci Yıl İlkokulu'nun sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, konuşmasında çok önemli tavsiyelerde bulundu.
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İlaç tüketimi konusunda uyaran Canan Karatay, kadın ve erkeklere kemik erimesine karşı bol bol peynir yemeleri önerisinde bulundu.
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Ezine peynirinin faydalarından bahseden Canan Karatay, ger gün tüketilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
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"Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar."
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KEMİK ERİMESİNE KESİN ÇÖZÜM!
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Aynı zamanda ezine peynirinin kemik erimesine faydalı olduğunu özellikle kadınların sıklıkla tüketmesi gerektiğini belirten Canan Kartay,
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"En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz.
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Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz." ifadelerini kullandı.
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EZİNE PEYNİRİNİN FAYDALARI NELER?
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- Ezine peyniri, içeriğinde yüksek oranda bulunan protein miktarı sayesinde vücudun protein ihtiyacını kusursuz bir şekilde karşılamaktadır.
- Vücuda doğal olarak enerji sağlamaktadır.
- Ezine peyniri, aminoasit kaynağı olması sebebiyle zekâ gelişiminde rol oynar.
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- Ezine peynirinin kolesterol oranı düşük olduğundan trans yağ asidi içermediğinden vücudunuzun kolesterol dengesine katkı sağlamaktadır.
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- Ezine peyniri çeşitleri saçları güçlendirerek saç dökülmesini en aza indirir.
- Çocukların gelişimine katkı sağlayan Ezine peyniri, aynı zamanda kemik ve diş sağlığına da katkı sağlamaktadır.
- Hafızayı güçlendirerek ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek hafıza kaybı ya da Alzheimer gibi hastalıkların önüne geçmektedir.