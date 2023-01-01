Tuvalet Kağıdının Zararları!
Kişisel hjjyen anlamında tuvalet sonrası kullanılan tuvalet kağıdı modern hayatının getirdiği yeniliklerden biridir. Ancak en pratik ürünlerden biri olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdının zehir saçtığı ortaya çıktı.
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Kişisel hjjyen anlamında tuvalet sonrası kullanılan tuvalet kağıdı modern hayatının getirdiği yeniliklerden biridir. Ancak en pratik ürünlerden biri olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdının zehir saçtığı ortaya çıktı. Peki uzmanların kullanımı konusunda uyarıda bulunduğu tuvalet kağıtları yerine ne kullanılabilir? İşte herkesi şaşırtan o nedenler ve daha fazlası...
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Yıllardır evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıdı hepimizin hijyen ve temizlik için kullandığı ürünlerin başında geliyor. Özellikle pandemide birçok kişinin bitecek korkusu yaşadığı tuvalet kağıdı ile ilgili onlarca zararlı maddenin olduğu ortaya çıktı.
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Uzmanlar, indirimde paket paket istiflenen tuvalet kağıdının cilt tahrişlerini, enfeksiyonları ve hemoroitleri tetikleyebilecek kansere neden olan kimyasallar içerdiğini açıkladı.
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Yapılan araştırmalara göre tuvalet kağıdı çeşitlerinin çoğunun sağlık açısında tehlikeli ve zehirli kimyasal içerdiği öğrenildi.
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Uzmanlar bir tuvalet kağıdının ne kadar beyaz, kabarık ve kokuluysa o kadar fazla kimyasal içerdiğine dikkat çekiyor.
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PEKİ TUVALET KAĞIDI YAPARKEN NE KULLANILIYOR? Tuvalet kağıdı imalatı yaparken kağıdı ağartmak ve daha parlak beyaz olmasını sğlamak için klor maddesi kullanılıyor. Klor maddeside insan vücudununda daha çok tahrişe ve kadın enfeksiyonlarının daha çok yaşanmasına neden oluyor.
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Kadın hastalıklarında sürekli tekrarlayan maya enfeksiyonu da bunun işareti olabilir.
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Tuvalet kağıdının içinde yer alan bir diğer zehirli kimyasallar furanlar ve dioksinlerdir. Klor ağartma işlemine benzeyen ve yan ürün olarak tabir edilen bu kimyasallara maruz kalındığında karaciğer problemlerine, üreme sorunlarını ve kanser gibi birçok tehlikeli hastalığa sebep olmaktadır.
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Bir diğer kimyasallardan biri de tuvalet kağıdının daha yumuşak ve güzel kokması için eklenen petrol bazlı madeni yağlar ve parafin. Bu petrol bazlı kimyasallar kansoren olup vücutta yanmaya tahrişe ve kızarıklığa neden olmaktadır.
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Özellikle kokulu tuvalet kağıtları binlerce kimyasal içerdiği için kadınların üreme organlarındaki doğal pH'ını bozabilir.
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PEKİ AKILLARDAKİ SORU: TUVALET KAĞIDI YERİNE NE KULLANILABİLİR? Uzmanlardan gelen açıklamalardan sonra birçok kişi tuvalet kağıdını yerine ne kullanılır sorusunu araştırıyor. Tuvalet kağıdı yerine son zamanlarda öne çıkan yeniden kullanılabiir organik pamuklu mendiller ya da ıslak mendiller kullanılabilir.
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Kimyasal içeren tuvalet kağıdı yerine daha sürdürelebilir alternatifler arasında yer alıyor.