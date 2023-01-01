Tuvalet Kağıdının Zararları!

Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Millet İttifakı, İYİ Parti'siz toplandı
Millet İttifakı, İYİ Parti'siz toplandı
Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu: Oturdular, konuştular, dağıldılar
Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu: Oturdular, konuştular, dağıldılar
CHP açıklama: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek
CHP açıklama: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek
Bakan Soylu ve Valilikten 'Hatay'da içme suyu yok' iddialarına açıklama
Bakan Soylu ve Valilikten 'Hatay'da içme suyu yok' iddialarına açıklama
'35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' iddiasına açıklama
'35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' iddiasına açıklama
EYT başvuruları için mesai hafta sonu da devam ediyor
EYT başvuruları için mesai hafta sonu da devam ediyor
İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz
İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz
OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
'Deprem sürecini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz'
'Deprem sürecini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz'
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu
Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu
Kayıp çocuklardan acı haberler
Kayıp çocuklardan acı haberler
İnternetten trafik sigortası yapacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
İnternetten trafik sigortası yapacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
Deprem bölgesi Osmaniye'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Deprem bölgesi Osmaniye'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
Akşener'in çağrı yaptığı Yavaş ve İmamoğlu'ndan açıklama
Akşener'in çağrı yaptığı Yavaş ve İmamoğlu'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Afet Yönetimi Politikaları Kurulu kurulacak
Türkiye Noterler Birliği'nden Akşener'in açıklamalarına tepki
Türkiye Noterler Birliği'nden Akşener'in açıklamalarına tepki
Akşener'in açıklamalarının ardından üç partiden açıklama
Akşener'in açıklamalarının ardından üç partiden açıklama
Depremden etkilenen illerde annesi, babası ya da vasisi vefat edenlere burs
Depremden etkilenen illerde annesi, babası ya da vasisi vefat edenlere burs
Valilikten 'seralarda kalan vatandaşlar sobadan zehirlendi' iddiasına açıklama
Valilikten 'seralarda kalan vatandaşlar sobadan zehirlendi' iddiasına açıklama
Gezegen dizilimi, hidrolik çatlatma 'büyük depremleri' tetikler mi?
Gezegen dizilimi, hidrolik çatlatma 'büyük depremleri' tetikler mi?
Bakanlıktan, CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan, CHP'li Nazlıaka hakkında suç duyurusu
OHAL dahilindeki deprem bölgelerinde idari izinliler belli oldu
OHAL dahilindeki deprem bölgelerinde idari izinliler belli oldu
5 siyasi partinin genel başkanı yarın bir araya gelecek
5 siyasi partinin genel başkanı yarın bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e videolu cevap: Kimse durduramaz
Borsada 'siyasi' dalgalanma! Satışlar hızlandı
Borsada 'siyasi' dalgalanma! Satışlar hızlandı
BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması
BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması

Tuvalet Kağıdının Zararları!

Kişisel hjjyen anlamında tuvalet sonrası kullanılan tuvalet kağıdı modern hayatının getirdiği yeniliklerden biridir. Ancak en pratik ürünlerden biri olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdının zehir saçtığı ortaya çıktı.

  1. Kişisel hjjyen anlamında tuvalet sonrası kullanılan tuvalet kağıdı modern hayatının getirdiği yeniliklerden biridir. Ancak en pratik ürünlerden biri olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdının zehir saçtığı ortaya çıktı. Peki uzmanların kullanımı konusunda uyarıda bulunduğu tuvalet kağıtları yerine ne kullanılabilir? İşte herkesi şaşırtan o nedenler ve daha fazlası...

    Kişisel hjjyen anlamında tuvalet sonrası kullanılan tuvalet kağıdı modern hayatının getirdiği yeniliklerden biridir. Ancak en pratik ürünlerden biri olarak ön plana çıkan tuvalet kağıdının zehir saçtığı ortaya çıktı. Peki uzmanların kullanımı konusunda uyarıda bulunduğu tuvalet kağıtları yerine ne kullanılabilir? İşte herkesi şaşırtan o nedenler ve daha fazlası...

  2. Yıllardır evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıdı hepimizin hijyen ve temizlik için kullandığı ürünlerin başında geliyor. Özellikle pandemide birçok kişinin bitecek korkusu yaşadığı tuvalet kağıdı ile ilgili onlarca zararlı maddenin olduğu ortaya çıktı.

    Yıllardır evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıdı hepimizin hijyen ve temizlik için kullandığı ürünlerin başında geliyor. Özellikle pandemide birçok kişinin bitecek korkusu yaşadığı tuvalet kağıdı ile ilgili onlarca zararlı maddenin olduğu ortaya çıktı.

  3. Uzmanlar, indirimde paket paket istiflenen tuvalet kağıdının cilt tahrişlerini, enfeksiyonları ve hemoroitleri tetikleyebilecek kansere neden olan kimyasallar içerdiğini açıkladı.

    Uzmanlar, indirimde paket paket istiflenen tuvalet kağıdının cilt tahrişlerini, enfeksiyonları ve hemoroitleri tetikleyebilecek kansere neden olan kimyasallar içerdiğini açıkladı.

  4. Yapılan araştırmalara göre tuvalet kağıdı çeşitlerinin çoğunun sağlık açısında tehlikeli ve zehirli kimyasal içerdiği öğrenildi.

    Yapılan araştırmalara göre tuvalet kağıdı çeşitlerinin çoğunun sağlık açısında tehlikeli ve zehirli kimyasal içerdiği öğrenildi.

  5. Uzmanlar bir tuvalet kağıdının ne kadar beyaz, kabarık ve kokuluysa o kadar fazla kimyasal içerdiğine dikkat çekiyor.

    Uzmanlar bir tuvalet kağıdının ne kadar beyaz, kabarık ve kokuluysa o kadar fazla kimyasal içerdiğine dikkat çekiyor.

  6. PEKİ TUVALET KAĞIDI YAPARKEN NE KULLANILIYOR? Tuvalet kağıdı imalatı yaparken kağıdı ağartmak ve daha parlak beyaz olmasını sğlamak için klor maddesi kullanılıyor. Klor maddeside insan vücudununda daha çok tahrişe ve kadın enfeksiyonlarının daha çok yaşanmasına neden oluyor.

    PEKİ TUVALET KAĞIDI YAPARKEN NE KULLANILIYOR? Tuvalet kağıdı imalatı yaparken kağıdı ağartmak ve daha parlak beyaz olmasını sğlamak için klor maddesi kullanılıyor. Klor maddeside insan vücudununda daha çok tahrişe ve kadın enfeksiyonlarının daha çok yaşanmasına neden oluyor.

  7. Kadın hastalıklarında sürekli tekrarlayan maya enfeksiyonu da bunun işareti olabilir.

    Kadın hastalıklarında sürekli tekrarlayan maya enfeksiyonu da bunun işareti olabilir.

  8. Tuvalet kağıdının içinde yer alan bir diğer zehirli kimyasallar furanlar ve dioksinlerdir. Klor ağartma işlemine benzeyen ve yan ürün olarak tabir edilen bu kimyasallara maruz kalındığında karaciğer problemlerine, üreme sorunlarını ve kanser gibi birçok tehlikeli hastalığa sebep olmaktadır.

    Tuvalet kağıdının içinde yer alan bir diğer zehirli kimyasallar furanlar ve dioksinlerdir. Klor ağartma işlemine benzeyen ve yan ürün olarak tabir edilen bu kimyasallara maruz kalındığında karaciğer problemlerine, üreme sorunlarını ve kanser gibi birçok tehlikeli hastalığa sebep olmaktadır.

  9. Bir diğer kimyasallardan biri de tuvalet kağıdının daha yumuşak ve güzel kokması için eklenen petrol bazlı madeni yağlar ve parafin. Bu petrol bazlı kimyasallar kansoren olup vücutta yanmaya tahrişe ve kızarıklığa neden olmaktadır.

    Bir diğer kimyasallardan biri de tuvalet kağıdının daha yumuşak ve güzel kokması için eklenen petrol bazlı madeni yağlar ve parafin. Bu petrol bazlı kimyasallar kansoren olup vücutta yanmaya tahrişe ve kızarıklığa neden olmaktadır.

  10. Özellikle kokulu tuvalet kağıtları binlerce kimyasal içerdiği için kadınların üreme organlarındaki doğal pH'ını bozabilir.

    Özellikle kokulu tuvalet kağıtları binlerce kimyasal içerdiği için kadınların üreme organlarındaki doğal pH'ını bozabilir.

  11. PEKİ AKILLARDAKİ SORU: TUVALET KAĞIDI YERİNE NE KULLANILABİLİR? Uzmanlardan gelen açıklamalardan sonra birçok kişi tuvalet kağıdını yerine ne kullanılır sorusunu araştırıyor. Tuvalet kağıdı yerine son zamanlarda öne çıkan yeniden kullanılabiir organik pamuklu mendiller ya da ıslak mendiller kullanılabilir.

    PEKİ AKILLARDAKİ SORU: TUVALET KAĞIDI YERİNE NE KULLANILABİLİR? Uzmanlardan gelen açıklamalardan sonra birçok kişi tuvalet kağıdını yerine ne kullanılır sorusunu araştırıyor. Tuvalet kağıdı yerine son zamanlarda öne çıkan yeniden kullanılabiir organik pamuklu mendiller ya da ıslak mendiller kullanılabilir.

  12. Kimyasal içeren tuvalet kağıdı yerine daha sürdürelebilir alternatifler arasında yer alıyor.

    Kimyasal içeren tuvalet kağıdı yerine daha sürdürelebilir alternatifler arasında yer alıyor.