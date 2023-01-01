Aracını, Tavanını Kestirerek Enkazdan Çıkarttı!

Depremde ablasının hayatını kaybettiğini, kendisinin ve akrabalarının evlerinin yıkıldığını anlatan Ahmet Uğural, "Sabah uyandığımızda ev darmadağınık olmuştu. Duvarlar birbirine çöktü. Çıkarken 'Oğlum arabanın anahtarını al' dedim, bir baktım araba pert olmuş. 4'üncü kattan, damın duvarı üzerine devrilmiş. 2 gün sonra arabayı çıkardım oradan. Ukraynalı kurtarıcılar vardı. Onlara söyledim, direkleri kestirdim. Motorun çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Evdeki ufak tefek eşyalarımı taşıdım" dedi.

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