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Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Son Haliyle Şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle hafızalarda yer eden Kenan Çoban yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. Başarılı oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte İşte Kenan Çoban'ın son hali...

  1. Oyuncu kadrosu ve konusuyla bir döneme damgasını vuran unutulmaz diziler arasında olan Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

    Oyuncu kadrosu ve konusuyla bir döneme damgasını vuran unutulmaz diziler arasında olan Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

  2. YILLAR ABDÜLHEY'E DE ACIMAMIŞ İlk olarak Kurtlar Vadisi setinde prodüksiyon elemanı olarak işe başlayan Çoban, keşfedilmesiyle Abdülhey rolünü aldı.

    YILLAR ABDÜLHEY'E DE ACIMAMIŞ İlk olarak Kurtlar Vadisi setinde prodüksiyon elemanı olarak işe başlayan Çoban, keşfedilmesiyle Abdülhey rolünü aldı.

  3. Çoban, sevilen dizi Kurtlar Vadisi'nden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı.

    Çoban, sevilen dizi Kurtlar Vadisi'nden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı.

  4. Ardından TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin kadrosunda yer aldı.

    Ardından TRT için çekilen Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin kadrosunda yer aldı.

  5. Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan 48 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu.

    Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan 48 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu.

  6. İŞTE KENAN ÇOBAN'IN YENİ HALİ

    İŞTE KENAN ÇOBAN'IN YENİ HALİ

  7. Ünlü oyuncu 22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

    Ünlü oyuncu 22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı.

  8. 2011 yılında ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapan Kenan Çoban, 5 ay sonra boşandı. İkinci evliliğini ise 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.

    2011 yılında ilk evliliğini Dilek Özkan ile yapan Kenan Çoban, 5 ay sonra boşandı. İkinci evliliğini ise 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı.