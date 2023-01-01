İşte Dünyanın En Büyük Dizüstü Bilgisayarı!
Ünlü YouTube kanalı Evan ve Katelyn yaklaşık 110 santimetrelik ekrana sahip dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarını tasarladı.
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YouTube'un ünlü yayıncılarından Evan ve Katelyn yaklaşık 110 santimetrelik ekrana sahip dev bir dizüstü bilgisayar tasarladı.
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ONU KULLANMAK İÇİN BİR FAREYE GEREK YOK! Bilgisayarın dokunmatik yüzeyinin küçük bir tablet boyutunda olmasından dolayı onu kullanmak için bir fareye ihtiyaç yok.
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Bilgisayarın alt ve üst kapakları kontrplaklardan yapıldı. İç kısımda diğer bileşenlerin yerli yerinde durması için vinil ve ABS gibi kimyasallar kullanıldı.
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İki kapak birbirine menteşelerle tutturuldu.
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Cihazın çalışmasını sağlamak için en zorlu noktalardan biri makineye nasıl enerji sağlanacağıydı.
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Independent Türkçe'de yer alan haberde YouTuber'lar çözüm olarak 150 Wattlık iki güçlü batarya kullandı. Bunlar ekrana ve diğer donanıma enerji sağlıyordu.
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