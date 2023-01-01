Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
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Millet İttifakı, İYİ Parti'siz toplandı
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Erdoğan'dan 'altılı masa' yorumu: Oturdular, konuştular, dağıldılar
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CHP açıklama: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek
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'35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' iddiasına açıklama
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Deprem bölgesi Osmaniye'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması
BTK'dan GSM şirketlerine deprem soruşturması

İşte Dünyanın En Büyük Dizüstü Bilgisayarı!

Ünlü YouTube kanalı Evan ve Katelyn yaklaşık 110 santimetrelik ekrana sahip dünyanın en büyük dizüstü bilgisayarını tasarladı.

  1. YouTube'un ünlü yayıncılarından Evan ve Katelyn yaklaşık 110 santimetrelik ekrana sahip dev bir dizüstü bilgisayar tasarladı.

    YouTube'un ünlü yayıncılarından Evan ve Katelyn yaklaşık 110 santimetrelik ekrana sahip dev bir dizüstü bilgisayar tasarladı.

  2. ONU KULLANMAK İÇİN BİR FAREYE GEREK YOK! Bilgisayarın dokunmatik yüzeyinin küçük bir tablet boyutunda olmasından dolayı onu kullanmak için bir fareye ihtiyaç yok.

    ONU KULLANMAK İÇİN BİR FAREYE GEREK YOK! Bilgisayarın dokunmatik yüzeyinin küçük bir tablet boyutunda olmasından dolayı onu kullanmak için bir fareye ihtiyaç yok.

  3. Bilgisayarın alt ve üst kapakları kontrplaklardan yapıldı. İç kısımda diğer bileşenlerin yerli yerinde durması için vinil ve ABS gibi kimyasallar kullanıldı.

    Bilgisayarın alt ve üst kapakları kontrplaklardan yapıldı. İç kısımda diğer bileşenlerin yerli yerinde durması için vinil ve ABS gibi kimyasallar kullanıldı.

  4. İki kapak birbirine menteşelerle tutturuldu.

    İki kapak birbirine menteşelerle tutturuldu.

  5. Cihazın çalışmasını sağlamak için en zorlu noktalardan biri makineye nasıl enerji sağlanacağıydı.

    Cihazın çalışmasını sağlamak için en zorlu noktalardan biri makineye nasıl enerji sağlanacağıydı.

  6. Independent Türkçe'de yer alan haberde YouTuber'lar çözüm olarak 150 Wattlık iki güçlü batarya kullandı. Bunlar ekrana ve diğer donanıma enerji sağlıyordu.

    Independent Türkçe'de yer alan haberde YouTuber'lar çözüm olarak 150 Wattlık iki güçlü batarya kullandı. Bunlar ekrana ve diğer donanıma enerji sağlıyordu.