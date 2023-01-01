Ayrıca, kanal sahibinin daha önce yaptığı bir açıklamada "Sözleşmemiz var. Bu sezon için sözleşmemiz var, bu yüzden bunu yapacağız. Ve sonra gelecek için herhangi bir taahhüdümüz yok" diyerek sunucuyla yollarının ayrılacağını sinyallerini vermişti.