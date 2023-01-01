Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Şok İddia!
Ülkemizde ve bütün dünyada yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonundan ortaya ilginç bir iddia atıldı.
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Ülkemizde ve bütün dünyada yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının İngiltere'de yayınlanan versiyonundan ortaya ilginç bir iddia atıldı. İddiaya göre Milyoner yarışmasında sunuculuk yapan Jeremy Clarkson sunuculuk görevinden alındı. Şoke eden olayda yarışmacıdan ilk açıklama geldi. İşte konuya dair detaylar:
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Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster İngiltere programında ilginç bir gelişme yaşandı. Dünya basınınında yer bulan bu bilgiye göre yarışmayı sunan Jeremy Clarkson'ın görevden alındığı iddia edildi.
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SUNUCU GÖREVİNDEN KOVULDU MU? Basında büyük bir yankı uyandıran bu iddiaya göre, kanalın sahibinin farklı isimler üzerinde durduğu ve sunucu arayaşı içinde olduğu söyleniyor.
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Ayrıca, kanal sahibinin daha önce yaptığı bir açıklamada "Sözleşmemiz var. Bu sezon için sözleşmemiz var, bu yüzden bunu yapacağız. Ve sonra gelecek için herhangi bir taahhüdümüz yok" diyerek sunucuyla yollarının ayrılacağını sinyallerini vermişti.
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62 yaşındaki Clarkson, Aralık ayında Sun köşesinde Markle'dan 'nefret ettiğini' yazmıştı. Her ne kadar daha sonra özür dilese de dünya basınında bu hareketei geniş bir yankı uyandırdı.