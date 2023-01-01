Günlük 11 Dakikalık Yürüyüş Kanser Ve Erken Ölüm Riskini Önleyebilir
Bugüne kadar alanında yapılan en büyük araştırmaya göre, her gün 11 dakikalık tempolu bir yürüyüş dünya genelinde her 10 erken ölümden birini önleyebilir.
-
İngiltere?de yer alan Cambridge Üniversitesi tarafından alanında şimdiye kadar yapılan en büyük çalışma, önerilen haftalık 150 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivite hedefinin sadece yarısını yapmanın, küresel olarak her 10 erken ölümden birini ortaya koydu.
-
ORTA YOĞUNLUKTA FİZİKSEL AKTİVİTE NEDİR? British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyi; kalp atış hızını artıran ve insanların daha hızlı nefes almasını sağlayan, ancak konuşamayacak kadar hızlı olmayan aktivite olarak tanımlandı.
-
Cambridge Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC) epidemiyoloji biriminden Dr. Søren Brage konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite fikrini biraz ürkütücü bulan biriyseniz, bulgularımız iyi haber olmalı. Biraz fiziksel aktivite yapmak hiç yapmamaktan daha iyidir.? dedi.
-
30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ Araştırmacılar yapılan inceleme kapsamında 94 büyük çalışmadaki 30 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan 196 hakemli makaleyi inceledi. Bilim insanları, daha sonra fiziksel aktivite düzeyleri ile kalp hastalığı, kanser ve erken ölüm riski arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
-
Araştırmacılar, haftada 75 dakika orta yoğunlukta aktivite yapmanın erken ölüm riskini yüzde 23, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 17 ve kanser riskini yüzde 7 oranında azaltmaya yardımcı olduğunu hesapladı.
-
Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. James Woodcock, "Yürümek ya da bisiklete binmek gibi fiziksel aktivitelerin, özellikle de kalp atış hızınızı yükselttiğini hissediyorsanız, sizin için iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bulduğumuz şey,bunları her gün sadece 10 dakika yapabilseniz bile kalp sağlığına ve kanser riskinizi azaltmaya yönelik önemli faydalar olduğudur." dedi.
-
Diğer taraftan araştırmacılar, çalışmalardaki herkesin haftada en az 150 dakika orta düzeyde aktivite yapması halinde, istatistiki olarak her 10 kişiden 1,6'sının erken ölümden korunmuş olacağını buldu. Ancak araştırmaya göre, herkes haftada en az 75 dakika aktivite yapmış olsaydı bile, yaklaşık her 10 kişiden biri erken ölümden kurtulmuş olacaktı.
-
Ancak araştırmaya göre, herkes haftada en az 75 dakika aktivite yapmış olsaydı bile, yaklaşık her 10 kişiden biri erken ölümden kurtulmuş olacaktı.