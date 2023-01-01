Günlük 11 Dakikalık Yürüyüş Kanser Ve Erken Ölüm Riskini Önleyebilir

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. James Woodcock, "Yürümek ya da bisiklete binmek gibi fiziksel aktivitelerin, özellikle de kalp atış hızınızı yükselttiğini hissediyorsanız, sizin için iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bulduğumuz şey,bunları her gün sadece 10 dakika yapabilseniz bile kalp sağlığına ve kanser riskinizi azaltmaya yönelik önemli faydalar olduğudur." dedi.