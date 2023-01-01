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6'Lı Masa 5'E Mi İndi?

Türkiye 6 Mart Pazartesi günü Millet ittifakının adayının açıklanmasını beklerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayarak 6'lı masadan kalkması deprem etkisi yarattı.

  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi. Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu. Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi. Akşener'in açıklamalarının ardından gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

  2. KILIÇDAROĞLU: BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM BİRLEŞTİRİRİM İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından videolu bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz, sabırla. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kulandı.

    KILIÇDAROĞLU: BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM BİRLEŞTİRİRİM İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından videolu bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz, sabırla. Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm birleştirmeye de devam edeceğim" ifadelerini kulandı.

  3. KARAMOLLAOĞLU'NDAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI Akşener'in sözleri sonrası ikinci açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu açıklamasında, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

    KARAMOLLAOĞLU'NDAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI Akşener'in sözleri sonrası ikinci açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu açıklamasında, "Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

  4. DEMOKRAT PARTİ'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI 6'lı masadaki Akşener krizine üçüncü açıklama Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi.

    DEMOKRAT PARTİ'DEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI 6'lı masadaki Akşener krizine üçüncü açıklama Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi. Uysal, "Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi.

  5. 6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 5 DEVA PARTİSİ'NDEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözlerine DEVA Partisi'nden de açıklama geldi. DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

    6'lı masa 5'e mi indi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözleri masada nasıl karşılık buldu, kim ne söyledi? - 5 DEVA PARTİSİ'NDEN 6'LI MASA AÇIKLAMASI İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masaya yönelik sözlerine DEVA Partisi'nden de açıklama geldi. DEVA Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir siyasi parti, politik duruşunun ve parti tabanlarının kabul etmeyeceği bir tutuma zorlanmadı. Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

  6. DAVUTOĞLU'DAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İYİ Parti lideri Akşener'iin sözleri sonrası açıklama yaptı. Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.

    DAVUTOĞLU'DAN 6'LI MASA AÇIKLAMASI Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İYİ Parti lideri Akşener'iin sözleri sonrası açıklama yaptı. Davutoğlu, partisinin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini belirterek "Bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim." ifadesini kullandı.

  7. İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AKŞENER'İN ÇAĞRISINA YANIT İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor" sözlerine iki isimden yanıt geldi. Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." dedi. İmamoğlu da "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AKŞENER'İN ÇAĞRISINA YANIT İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor" sözlerine iki isimden yanıt geldi. Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." dedi. İmamoğlu da "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." açıklamasında bulundu.