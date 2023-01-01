2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili Ne Zaman?
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen "berat " şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2023 kandil tarihleri...
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili mart ayı içerisinde idrak edilecek. Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
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BERAT KANDİLİ TARİHİ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. 2023 kandil tarihleri: Berat Kandili ne zaman? - 3
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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
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