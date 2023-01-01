DÜŞÜK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Tansiyon düşüklüğü gibi kronik bir sorun yaşıyorsanız, bu durumun başlıca nedenleri olabilir.

Tuz eksikliği

Vücudun susuz kalması

B9 ve B12 başta olmak üzere birçok vitaminin eksikliği

Böbrek üstü bezlerinin yetersiz bir şekilde çalışması

Kalp ve damar rahatsızlıkları

Ani gelişen kan kaybı

Tiroid bezinin işlevini yerine getirememesi

Şiddetli enfeksiyonlar

Hamilelik

Şeker hastalığı

Bazı alerjik reaksiyonlar

Uzun süreli ağır geçen ishal

Uzun süreli kusma

Antidepresan ve idrar söktürücü ilaçlar gibi bazı ilaçların yan etkileri