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Ünlü İsim Ülkeyi Terk Mi Ediyor?

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ülkemizin yaşadığı zor günlere dair sorular üzerine "Londra'ya gidip geldiğini söyledi.

  1. Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur dizide Savcı Leyla rolüne hayat veriyordu. Kurtlar Vadisi sonrası geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu alışverişte görüntülendi.

    Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur dizide Savcı Leyla rolüne hayat veriyordu. Kurtlar Vadisi sonrası geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu alışverişte görüntülendi.

  2. Alışveriş yapmak için Akmerkez'e geldiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda" dedi.

    Alışveriş yapmak için Akmerkez'e geldiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda" dedi.

  3. SnobMagazin'in haberine göre; Çiğdem Batur, beklenen Marmara depremiyle alakalı ise, "Londra'ya gidip geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık" dedi.

    SnobMagazin'in haberine göre; Çiğdem Batur, beklenen Marmara depremiyle alakalı ise, "Londra'ya gidip geliyorum ben de işimden kaynaklı. Kafalar çok karışık" dedi.

  4. Oyuncunun açıklaması "Ülkeyi terk edecek mi?" sorularını beraberinde getirdi.

    Oyuncunun açıklaması "Ülkeyi terk edecek mi?" sorularını beraberinde getirdi.