Alışveriş yapmak için Akmerkez'e geldiğini söyleyen oyuncu, "Çok üzgünüz, iyi olma çabasındayız. Yaşayan insanlardan empati kurmaktan öte biraz daha onları anlama çabasındayım. İyiyiz diyoruz ama biraz da iyi olmak için bahane olsun istiyoruz hayatımızda" dedi.