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Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Tüm İslam coğrafyası tarafından heyecanla beklenen 2023 Ramazan ayı başlangıcı, Hicri takvime göre belirlenen dini takvimin yayımlanması sonrasında belli oldu.

  1. 2023 Ramazan ayı tarihi, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yıl ilk oruçlarını Allah'ın huzurunda tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının başlangıcını ve bayram tarihlerini araştırıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

    2023 Ramazan ayı tarihi, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yıl ilk oruçlarını Allah'ın huzurunda tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının başlangıcını ve bayram tarihlerini araştırıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

  2. 2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı?nın 1. günü olarak idrak edilecek.

    2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı?nın 1. günü olarak idrak edilecek.

  3. RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir. Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler. Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir. Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler. Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

  4. 2023 RAMAZAN TAKVİMİ<br> Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe<br> Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi<br> Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe<br> Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma<br> Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi<br> Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    2023 RAMAZAN TAKVİMİ
    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar