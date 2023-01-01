Dünyanın En Güçlü 100 Hava Kuvvetleri Ordusu 2023: Türkiye İlk10'da
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri orduları listesi güncellenmeye devam ederken, 2023 yılına ait istatistiklerde Türkiye'nin konumu dikkat çekti.
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 100 HAVA KUVVETLERİ ORDUSU
Dünyanın en güçlü 100 hava kuvvetleri ordusunun listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan sıralama sonrasında Türkiye'nin 2023 yılındaki hava kuvvetleri askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki konumu;
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ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında hava kuvvetleri gücü listesinde Fransa'yı geçerek 9. sırada yer aldı.
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