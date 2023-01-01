DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 100 HAVA KUVVETLERİ ORDUSU

Dünyanın en güçlü 100 hava kuvvetleri ordusunun listesi belli oldu. ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan sıralama sonrasında Türkiye'nin 2023 yılındaki hava kuvvetleri askeri güç konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki konumu;