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48 Saatin Ardından Dünyanın En Zengin İnsanı Ünvanını Kaybetti

SpaceX ve Tesla CEO?su Elon Musk, tacını geri aldıktan sadece 48 saat sonra 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını bir kez daha kaybetti.

  1. Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault tarafından tekrar geçildikten sonra artık dünyanın en zengin insanı değil.

    Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault tarafından tekrar geçildikten sonra artık dünyanın en zengin insanı değil.

  2. Önceki gün Fortune, lüks tüketim ürünleri üreten LVMH'nin kurucusu Arnault'nun, Tesla hisselerinin büyük bir ralli yapmasıyla Musk tarafından sıralamada geçildiğini duyurmuştu.

    Önceki gün Fortune, lüks tüketim ürünleri üreten LVMH'nin kurucusu Arnault'nun, Tesla hisselerinin büyük bir ralli yapmasıyla Musk tarafından sıralamada geçildiğini duyurmuştu.

  3. YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Ancak, Musk'ın servetinin büyük bir kısmının bağlı olduğu dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri, yatırımcıların Tesla'nın 2023 Yatırımcı Günü'nde hayal kırıklığına uğramasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

    YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Ancak, Musk'ın servetinin büyük bir kısmının bağlı olduğu dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri, yatırımcıların Tesla'nın 2023 Yatırımcı Günü'nde hayal kırıklığına uğramasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

  4. BİR GÜNDE 1,9 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ Bloomberg'in dünyanın en zengin insanlarının gerçek zamanlı servetlerini takip eden Milyarderler Endeksi'ne göre Musk,1,9 milyar dolardan fazla kaybederek LVMH patronunun ardından ikinci sıraya geriledi.

    BİR GÜNDE 1,9 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ Bloomberg'in dünyanın en zengin insanlarının gerçek zamanlı servetlerini takip eden Milyarderler Endeksi'ne göre Musk,1,9 milyar dolardan fazla kaybederek LVMH patronunun ardından ikinci sıraya geriledi.

  5. Bu arada Arnault'nun serveti, 1,6 milyar dolarlık hisse geri alımının şirketin hisselerini yukarı çekmesi ve Avrupa'nın en değerli firması olma statüsünü pekiştirmesinin ardından yaklaşık 2 milyar dolar arttı.

    Bu arada Arnault'nun serveti, 1,6 milyar dolarlık hisse geri alımının şirketin hisselerini yukarı çekmesi ve Avrupa'nın en değerli firması olma statüsünü pekiştirmesinin ardından yaklaşık 2 milyar dolar arttı.

  6. Bloomberg, Arnault ve Musk'ın net servetlerinin sırasıyla 186 milyar ve 184 milyar dolar olduğunu açıkladı.

    Bloomberg, Arnault ve Musk'ın net servetlerinin sırasıyla 186 milyar ve 184 milyar dolar olduğunu açıkladı.

  7. Bloomberg'den biraz farklı bir metodoloji kullanan Forbes ise Arnault'nun net servetini 205 milyar dolar, Musk'ınkini ise 194 milyar dolar olarak tahmin etti.

    Bloomberg'den biraz farklı bir metodoloji kullanan Forbes ise Arnault'nun net servetini 205 milyar dolar, Musk'ınkini ise 194 milyar dolar olarak tahmin etti.

  8. Öte yandan, dünyadaki en zengin insanlardan biri olmasına rağmen Musk'ın serveti, Twitter'ı satın alması ve Tesla'da yavaşlayan satışlar da dahil olmak üzere birçok sorun nedeniyle büyük ölçüde düştü.

    Öte yandan, dünyadaki en zengin insanlardan biri olmasına rağmen Musk'ın serveti, Twitter'ı satın alması ve Tesla'da yavaşlayan satışlar da dahil olmak üzere birçok sorun nedeniyle büyük ölçüde düştü.

  9. TARİHİN EN ZENGİNİ İLAN EDİLMİŞTİ 2021'in sonlarında Forbes Musk?ı, 300 milyar dolara yaklaşan servetiyle tarihin en zengin insanı ilan etmişti.

    TARİHİN EN ZENGİNİ İLAN EDİLMİŞTİ 2021'in sonlarında Forbes Musk?ı, 300 milyar dolara yaklaşan servetiyle tarihin en zengin insanı ilan etmişti.