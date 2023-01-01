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Diyabet Ve MS Tedavisi İçin Umut

İngiltere'nin Cambridge üniversitesi araştırmacıları, MS ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek yüzlerce proteini belirledi.

  1. İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Mine Köprülü, "Kronik metabolik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili yüzlerce protein belirledik" açıklamasında bulundu.

    İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Mine Köprülü, "Kronik metabolik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili yüzlerce protein belirledik" açıklamasında bulundu.

  2. Doktora öğrencisi Köprülü'nün baş yazarı olduğu araştırmada, insan genomundaki 900 bölge ile vücuttaki yaklaşık 3 bin protein ilişkilendirildi.

    Doktora öğrencisi Köprülü'nün baş yazarı olduğu araştırmada, insan genomundaki 900 bölge ile vücuttaki yaklaşık 3 bin protein ilişkilendirildi.

  3. Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar, Gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.

    Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar, Gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.

  4. Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı. Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.

    Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı. Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.

  5. Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi. Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

    Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi. Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

  6. Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.

    Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.