Diyabet Ve MS Tedavisi İçin Umut
İngiltere'nin Cambridge üniversitesi araştırmacıları, MS ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilecek yüzlerce proteini belirledi.
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İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacısı Mine Köprülü, "Kronik metabolik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili yüzlerce protein belirledik" açıklamasında bulundu.
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Doktora öğrencisi Köprülü'nün baş yazarı olduğu araştırmada, insan genomundaki 900 bölge ile vücuttaki yaklaşık 3 bin protein ilişkilendirildi.
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Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar, Gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.
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Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı. Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.
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Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi. Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
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Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.