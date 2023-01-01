Karatay'dan Ezber Bozacak Öneri!

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay bu sefer kaya tuzu hakkında önemli mesajlar verdi. Sağlık açısından tuzun zararlı olduğu algısının tamamen yanlış olduğunu belirten ünlü isim tuzun nasıl tüketilmesi gerektiğini ve mineral bakımından çok zengin olduğunu söyledi.