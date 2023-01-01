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Sıcak Su Torbasının Sağlık Açısından Zararları Nelerdir?

Uzmanlar soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden sıcak su torbalarının direk karın bölgesine koymak, apandisitin patlamasına neden olabileceğini söylüyor.

  1. Uzmanlar soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden sıcak su torbalarının direk karın bölgesine koymak, apandisitin patlamasına neden olabileceğini söylüyor. Sıcak su torbalarının sadece soğuk havalarda kullanılmadığını belirten uzmanlar, yanlış kullanımda sıcak su torbasının sağlık açısından ne gibi zararlar oluşturabileceğinden bahsetti.

    Uzmanlar soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden sıcak su torbalarının direk karın bölgesine koymak, apandisitin patlamasına neden olabileceğini söylüyor. Sıcak su torbalarının sadece soğuk havalarda kullanılmadığını belirten uzmanlar, yanlış kullanımda sıcak su torbasının sağlık açısından ne gibi zararlar oluşturabileceğinden bahsetti.

  2. Sıcak su torbası bir diğer adıyla termofor; kauçuk gibi maddelerden yapılan, içi sıcak su ile doldurulan ve bu sıcak suyun ısısını belirli bir süre koruyan bir üründür. Genellikle üşüme hallerinde ve soğuk günlerde tercih edilir.

    Sıcak su torbası bir diğer adıyla termofor; kauçuk gibi maddelerden yapılan, içi sıcak su ile doldurulan ve bu sıcak suyun ısısını belirli bir süre koruyan bir üründür. Genellikle üşüme hallerinde ve soğuk günlerde tercih edilir.

  3. Her yaşa uygun şekilde üretilen sıcak su torbaları, çocuklar için daha ufak boyutu ile piyasada satılmaktadır. Dikkat çekmesi ve çocukları korkutmaması amacıyla kılıf ile kullanılır. Ağrıların nedeni bilinmeden sıcak su torbası kullanımı, kişi için zararlı hale gelebilir. <br> PEKİ SICAK SU TORBASI HANGİ DURUMLARDA ZARARLI OLUR?

    Her yaşa uygun şekilde üretilen sıcak su torbaları, çocuklar için daha ufak boyutu ile piyasada satılmaktadır. Dikkat çekmesi ve çocukları korkutmaması amacıyla kılıf ile kullanılır. Ağrıların nedeni bilinmeden sıcak su torbası kullanımı, kişi için zararlı hale gelebilir.
    PEKİ SICAK SU TORBASI HANGİ DURUMLARDA ZARARLI OLUR?

  4. Her karın ağrısında sıcak su torbası kullanılmaz. Eğer karın ağrısı yüzünden değil de apandisit yüzündense sıcak su torbası tam tersi etki yapabilir ve apandisin patlayabilir.

    Her karın ağrısında sıcak su torbası kullanılmaz. Eğer karın ağrısı yüzünden değil de apandisit yüzündense sıcak su torbası tam tersi etki yapabilir ve apandisin patlayabilir.

  5. Diyabet hastalarının sıcak su torbası kullanması uygun değildir ve doktorlar tarafından tavsiye edilmez.

    Diyabet hastalarının sıcak su torbası kullanması uygun değildir ve doktorlar tarafından tavsiye edilmez.

  6. Aynı durum nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için de geçerlidir. Bu hastalarda hissizlik yaşandığı için olası bir yanma ve tahriş durumu hissedemezler.

    Aynı durum nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için de geçerlidir. Bu hastalarda hissizlik yaşandığı için olası bir yanma ve tahriş durumu hissedemezler.

  7. Vücutta bir enfeksiyon söz konusu ise, sıcak suyun da etkisi ile enfeksiyon vücuda daha hızlı şekilde dağılabilir.

    Vücutta bir enfeksiyon söz konusu ise, sıcak suyun da etkisi ile enfeksiyon vücuda daha hızlı şekilde dağılabilir.

  8. Hassas ciltlerde tahrişe neden olur. Ödem oluşan kişilerde daha da şişkinlik oluşturabilir. Safra kesesinde taş olan kişilerde kullanılması uygun görülmez. Taşın daha da büyümesine neden olmaktadır.

    Hassas ciltlerde tahrişe neden olur. Ödem oluşan kişilerde daha da şişkinlik oluşturabilir. Safra kesesinde taş olan kişilerde kullanılması uygun görülmez. Taşın daha da büyümesine neden olmaktadır.

  9. Hamilelik dönemi boyunca oluşan ağrılar için ise, zaman zaman kısa süreli sıcak su torbası uygulanabileceğini de eklerler. Alışkanlık haline geldiği durumda düşük tehlikesi riski oluşturacaktır.

    Hamilelik dönemi boyunca oluşan ağrılar için ise, zaman zaman kısa süreli sıcak su torbası uygulanabileceğini de eklerler. Alışkanlık haline geldiği durumda düşük tehlikesi riski oluşturacaktır.